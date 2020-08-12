Один из футболистов Барселоны заразился коронавирусом

Положительный тест сдал один из игроков, которые сейчас находятся вне основной обоймы.

В "Барселоне" выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией.

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Об этом сообщил официальный сайт "Барселоны".

COVID-19 выявлен у одного из девяти футболистов, которые сегодня, 12 августа, приступили к подготовке к новому сезону.

Речь идет о футболистах, которые вернулись из аренд. Это Рафинья Алькантара, Франсишку Тринкау, Матеус Фернандес, Жан-Клер Тодибо, Мусса Ваге, Карлес Аленья, Хуан Миранда, Педри и Ориоль Бускетс.

Заболевший футболист не контактировал с теми игроками, которые 12 августа вылетят в Лиссабон на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии".

Также отмечается, что он находится на самоизоляции у себя дома и чувствует себя хорошо.

"Барселона" проведет четвертьфинальный матч против "Баварии" 14 августа.

Ранее коронавирус также был выявлен в мадридском "Атлетико", где заболели два футболиста.

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