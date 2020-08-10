В Атлетико два человека заразились коронавирусом перед Финалом восьми Лиги чемпионов

Мадридский клуб не стал раскрывать имена тех, чей тест оказался положительным.

В мадридском "Атлетико" оказалось два случая заражения коронавирусом перед поездкой команды в Лиссабон на "Финал восьми" Лиги чемпионов.

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Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Клуб провел тестирование на СOVID-19 всех членов команды, тренерского штаба и сотрудников 8 августа. Имена людей, у которых были положительные тесты, не уточняются. Оба человека отправлены на самоизоляцию.

"Это обстоятельство требует проведения новых тестов для игроков и сотрудников, которые находились в тесном контакте с зараженными. Это повлияет на расписание тренировок и проживание команды в столице Португалии", - сказано в сообщении "матрасников".

Уже 13 августа испанцы проведут матч против немецкого "РБ Лейпциг" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Все поединки турнира, начиная с этой стадии, будут проходить в Португалии. В каждой паре будет сыграно всего по одному матчу.

УНИАН ранее сообщал о том, что в сети озвучили интересный факт о четвертьфиналистах Лиги чемпионов.

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