Киевляне в ослабленном составе проводили встречу в Барселоне.

В рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" 4 ноября в гостях играло с "Барселоной".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Барселона - Динамо.

Лига чемпионов, групповой этап, 3-й тур

Барселона - Динамо - 2:1

Голы: Месси, 5 (с пенальти), Пике, 65 - Цыганков, 75

"Барселона": тер Штеген, Дест, Пике, Альба, де Йонг, Бускетс (Лангле, 74), Пьянич (Серхи Роберто, 60), Педри (Аленья, 83), Фати (Тринкао, 74), Гризманн (Дембеле, 60), Месси

"Динамо": Нещерет, Шабанов, Попов, Забарный, Кендзера, Шепелев, Андриевский, Буяльский (Леднев, 86), Родригес (де Пена, 71), Цыганков, Супряга (Вербич, 71)

Видеообзор матча

Онлайн-трансляция матча

90+3 - Финальный свисток! "Динамо" проиграло со счетом 1:2.

Киевляне провели очень достойный матч на "Камп Ноу", но все же не смогли набрать очки.

90 - Три минуты добавлено.

89 - Тер Штеген кулаками вынес мяч после подачи "Динамо" с углового. Следом еще один мяч динамовцы заработали, но завершился он фолом в атаке.

86 - И у "Динамо" последняя замена - Леднев вместо Буяльского.

83 - Педри уступил место на поле Аленье.

82 - Вновь вышел мяч за пределы поля во время подачи углового у "Динамо".

80 - Мощный удар от Дембеле из-за пределов штрафной - Нещерет тащит.

75 - ГОООООООООЛ! "Динамо" отыгрывает один мяч! Тер Штеген отразил удар Вербича, но Цыганков сыграл на добивании!

74 - Две замены и у "Барсы". Лангле и Тринкао поменяли Бускетса и Фати.

71 - Вербич появился вместо Супряги, а де Пена сменил Родригеса.

70 - Буяльский получил первую желтую карточку в матче.

68 - Цыганков! Вновь мог забивать, но вновь не реализовал выход на ворота - в тер Штегена пробил динамовец.

65 - ГОЛ! Забивает второй мяч "Барселона" - 2:0. Пике подключился к атаке и головой забил после навеса Фати.

64 - Роберто в падении замыкал дальнюю штангу - Нещерет спасает "Динамо"! Прекрасный матч проводит дебютант еврокубков.

60 - Дембеле и Серхи Роберто вышли у "Барсы" вместо Гризманна и Пьянича.

57 - Нещерет! Почти из "девятки" достал мяч после удара Месси со штрафного.

53 - И вновь могло забивать "Динамо"! Тер Штеген - еще один феноменальный сэйв, теперь после выхода Супряги на ворота.

48 - "Динамо" забивает, но гол не засчитан! Разыграли угловой, Цыганков навесил, Кендзера забил головой, но мяч во время навеса вылетал за линию поля.

47 - Момент у "Динамо"! Цыганков обыграл Альбу, вышел на тер Штегена, но не смог переиграть вратаря.

46 - Начался второй тайм!

45+1 - Перерыв! "Барселона" - "Динамо" - 1:0.

45 - Нещерет! Классный сэйв. Фати сильно низом пробиз из-за пределов штрафной, но вратарь не только остановил мяч, но и забрал его себе.

42 - Месси вошел в штрафную и пробил - мяч срикошетил о ногу динамовца и пролетел не так далеко от крестовины ворот "Динамо".

39 - Фати из пределов штрафной пытался выкрутить мяч в дальний угол, но точность подвела.

38 - Гризманн пробил из-за пределов штрафной - неточно.

35 - Какой момент у "Динамо"! Буяльский бил головой с десяти метров с отскоком от газона - тер Штеген каким-то невероятным образом сумел среагировать на удар одной рукой.

32 - "Динамо" контролирует мяч в последние минуты!

27 - Контролирует в целом ход встречи "Барселона". Но игра сейчас не идет у ворот "Динамо". Способны придержать мяч киевляне и пытаются выходить в атаку.

22 - Цыганков ворвался в штрафную и прострелил - тер Штеген отвел угрозу.

17 - Опасно! Месси бил низом в дальний - Нещерет перевел мяч на угловой.

15 - Цыганков выполнил подачу со штрафного - "Барселона" без особых проблем отбилась.

14 - Родригеса сбил Дест неподалеку от угла штрафной. Перспективный стандарт для "Динамо".

9 - Гризманн вернулся в защиту и заблокировал удар Андриевского.

7 - Перекладина спасает "Динамо"! После удара Педри из пределов штрафной мяч попал в перекладину, опустился на линию ворот и вылетел в поле. На этом атака "Барселоны" продолжилась, и следом еще и Гризманн на добивании не попал в пустой угол.

5 - ГОЛ! "Барса" вышла вперед. Месси уверенно реализовал пенальти. Нещерет угадал угол, но до мяча не добрался.

4 - Пенальти в ворота "Динамо". Ох и начало... Попов сбил Месси.

3 - Опасно! Фати прострелил на ближнюю штангу Гризманна, но тому пробить в упор помешал Нещерет.

2 - "Барса" уже успела побывать в штрафной "Динамо", но киевляне не позволили сопернику довести дело до удара.

1 - Стартовый свисток!

Команды уже на поле. Матч вот-вот начнется.

Месси на разминке:

Состав "Динамо":

Состав "Барселоны":

"Динамо" и "Барселона" сыграют в своей основной экипировке. Киевляне - в белой, каталонцы - в сине-гранатовой.

В последний раз "Динамо" и "Барселона" играли друг против друга в сезоне 2009-2010. "Барса" дважды обыграла "Динамо" на групповом этапе ЛЧ - 2:0 и 2:1.

Тренировка "Динамо" на "Камп Ноу":

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман считает, что "Динамо" все равно осложнит жизнь "Барселоне".

Мирча Луческу перед матчем заявил, что хотел, чтобы игру все же перенесли.

Перед матчем в "Динамо" произошла вспышка коронавируса, из-за чего в Барселону не смогли полететь сразу восемь футболистов. Кроме того, дисквалифицирован капитан команды Сергей Сидорчук.

Если бы кто-то из игроков "Динамо" сдал положительный тест на коронавирус в Барселоне, матч был бы перенесен, так как у киевлян не хватило бы футболистов для заявки. Однако все тесты показали отрицательные результаты.

Заявка "Динамо" на матч:

После двух туров "Динамо" набрало 1 очко в группе G. Киевляне сперва проиграли "Ювентусу" (0:2), а затем упустили победу в матче с "Ференцварошем" (2:2).

Барселона - Динамо: прогноз букмекеров

У "Барселоны" в активе 6 очков. Каталонцы сперва разгромили "Ференцварош" (5:1), после чего со счетом 2:0 выиграли у "Ювентуса" и возглавляют группу.

Барселона - Динамо: анонс матча Лиги чемпионов

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Автор: Антон Дударь