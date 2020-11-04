В рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" 4 ноября в гостях играло с "Барселоной".
УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Барселона - Динамо.
Лига чемпионов, групповой этап, 3-й тур
Барселона - Динамо - 2:1
Голы: Месси, 5 (с пенальти), Пике, 65 - Цыганков, 75
"Барселона": тер Штеген, Дест, Пике, Альба, де Йонг, Бускетс (Лангле, 74), Пьянич (Серхи Роберто, 60), Педри (Аленья, 83), Фати (Тринкао, 74), Гризманн (Дембеле, 60), Месси
"Динамо": Нещерет, Шабанов, Попов, Забарный, Кендзера, Шепелев, Андриевский, Буяльский (Леднев, 86), Родригес (де Пена, 71), Цыганков, Супряга (Вербич, 71)
Видеообзор матча
Онлайн-трансляция матча
90+3 - Финальный свисток! "Динамо" проиграло со счетом 1:2.
Киевляне провели очень достойный матч на "Камп Ноу", но все же не смогли набрать очки.
90 - Три минуты добавлено.
89 - Тер Штеген кулаками вынес мяч после подачи "Динамо" с углового. Следом еще один мяч динамовцы заработали, но завершился он фолом в атаке.
86 - И у "Динамо" последняя замена - Леднев вместо Буяльского.
83 - Педри уступил место на поле Аленье.
82 - Вновь вышел мяч за пределы поля во время подачи углового у "Динамо".
80 - Мощный удар от Дембеле из-за пределов штрафной - Нещерет тащит.
75 - ГОООООООООЛ! "Динамо" отыгрывает один мяч! Тер Штеген отразил удар Вербича, но Цыганков сыграл на добивании!
74 - Две замены и у "Барсы". Лангле и Тринкао поменяли Бускетса и Фати.
71 - Вербич появился вместо Супряги, а де Пена сменил Родригеса.
70 - Буяльский получил первую желтую карточку в матче.
68 - Цыганков! Вновь мог забивать, но вновь не реализовал выход на ворота - в тер Штегена пробил динамовец.
65 - ГОЛ! Забивает второй мяч "Барселона" - 2:0. Пике подключился к атаке и головой забил после навеса Фати.
64 - Роберто в падении замыкал дальнюю штангу - Нещерет спасает "Динамо"! Прекрасный матч проводит дебютант еврокубков.
60 - Дембеле и Серхи Роберто вышли у "Барсы" вместо Гризманна и Пьянича.
57 - Нещерет! Почти из "девятки" достал мяч после удара Месси со штрафного.
53 - И вновь могло забивать "Динамо"! Тер Штеген - еще один феноменальный сэйв, теперь после выхода Супряги на ворота.
48 - "Динамо" забивает, но гол не засчитан! Разыграли угловой, Цыганков навесил, Кендзера забил головой, но мяч во время навеса вылетал за линию поля.
47 - Момент у "Динамо"! Цыганков обыграл Альбу, вышел на тер Штегена, но не смог переиграть вратаря.
46 - Начался второй тайм!
45+1 - Перерыв! "Барселона" - "Динамо" - 1:0.
45 - Нещерет! Классный сэйв. Фати сильно низом пробиз из-за пределов штрафной, но вратарь не только остановил мяч, но и забрал его себе.
42 - Месси вошел в штрафную и пробил - мяч срикошетил о ногу динамовца и пролетел не так далеко от крестовины ворот "Динамо".
39 - Фати из пределов штрафной пытался выкрутить мяч в дальний угол, но точность подвела.
38 - Гризманн пробил из-за пределов штрафной - неточно.
35 - Какой момент у "Динамо"! Буяльский бил головой с десяти метров с отскоком от газона - тер Штеген каким-то невероятным образом сумел среагировать на удар одной рукой.
32 - "Динамо" контролирует мяч в последние минуты!
27 - Контролирует в целом ход встречи "Барселона". Но игра сейчас не идет у ворот "Динамо". Способны придержать мяч киевляне и пытаются выходить в атаку.
22 - Цыганков ворвался в штрафную и прострелил - тер Штеген отвел угрозу.
17 - Опасно! Месси бил низом в дальний - Нещерет перевел мяч на угловой.
15 - Цыганков выполнил подачу со штрафного - "Барселона" без особых проблем отбилась.
14 - Родригеса сбил Дест неподалеку от угла штрафной. Перспективный стандарт для "Динамо".
9 - Гризманн вернулся в защиту и заблокировал удар Андриевского.
7 - Перекладина спасает "Динамо"! После удара Педри из пределов штрафной мяч попал в перекладину, опустился на линию ворот и вылетел в поле. На этом атака "Барселоны" продолжилась, и следом еще и Гризманн на добивании не попал в пустой угол.
5 - ГОЛ! "Барса" вышла вперед. Месси уверенно реализовал пенальти. Нещерет угадал угол, но до мяча не добрался.
4 - Пенальти в ворота "Динамо". Ох и начало... Попов сбил Месси.
3 - Опасно! Фати прострелил на ближнюю штангу Гризманна, но тому пробить в упор помешал Нещерет.
2 - "Барса" уже успела побывать в штрафной "Динамо", но киевляне не позволили сопернику довести дело до удара.
1 - Стартовый свисток!
Команды уже на поле. Матч вот-вот начнется.
Месси на разминке:
Состав "Динамо":
Состав "Барселоны":
"Динамо" и "Барселона" сыграют в своей основной экипировке. Киевляне - в белой, каталонцы - в сине-гранатовой.
В последний раз "Динамо" и "Барселона" играли друг против друга в сезоне 2009-2010. "Барса" дважды обыграла "Динамо" на групповом этапе ЛЧ - 2:0 и 2:1.
Тренировка "Динамо" на "Камп Ноу":
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман считает, что "Динамо" все равно осложнит жизнь "Барселоне".
Мирча Луческу перед матчем заявил, что хотел, чтобы игру все же перенесли.
Перед матчем в "Динамо" произошла вспышка коронавируса, из-за чего в Барселону не смогли полететь сразу восемь футболистов. Кроме того, дисквалифицирован капитан команды Сергей Сидорчук.
Если бы кто-то из игроков "Динамо" сдал положительный тест на коронавирус в Барселоне, матч был бы перенесен, так как у киевлян не хватило бы футболистов для заявки. Однако все тесты показали отрицательные результаты.
Заявка "Динамо" на матч:
После двух туров "Динамо" набрало 1 очко в группе G. Киевляне сперва проиграли "Ювентусу" (0:2), а затем упустили победу в матче с "Ференцварошем" (2:2).
Барселона - Динамо: прогноз букмекеров
У "Барселоны" в активе 6 очков. Каталонцы сперва разгромили "Ференцварош" (5:1), после чего со счетом 2:0 выиграли у "Ювентуса" и возглавляют группу.
Барселона - Динамо: анонс матча Лиги чемпионов
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