Рональд Куман напомнил, что в похожей ситуации "Шахтер" выиграл у "Реала".

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился ожиданиями от предстоящей встречи с "Динамо" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Слова Кумана приводит официальный сайт "Динамо".

"Мы знаем, что у "Динамо" проблемы, связанные с коронавирусом. Сегодня киевляне сдали дополнительные тесты, нужно дождаться их результатов. Нам остается готовиться и надеяться на то, что матч состоится", - отметил тренер.

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Куман также напомнил, что, несмотря на ситуацию с коронавирусом, "Шахтер" недавно смог выиграть у "Реала":

"Коронавирус сейчас имеет большое влияние на нашу жизнь. Ситуация в "Динамо" может повлиять на качество игры команды, но мы видели похожие проблемы и у "Шахтера", который, несмотря на это, обыграл "Реал".

"Ожидаем встречи с соперником, который может осложнить нам жизнь. "Барселоне" придется хорошенько поработать, чтобы выиграть домашнюю игру", - добавил нидерландский специалист.

Барселона - Динамо: перед матчем

Поединок "Барселона" - "Динамо" запланирован на 4 ноября - где и во сколько смотреть матч.

После двух туров у "Динамо" в активе 1 очко, у "Барселоны" - 6 очков.

Киевляне сперва проиграли "Ювентусу" (0:2), после чего упустили победу над "Ференцварошем" (2:2). "Барселона" разгромила венгерский клуб (5:1), а затем на выезде обыграла итальянского гранда (2:0).

"Барселона" и "Динамо" ранее в рамках Кубка чемпионов/ЛЧ провели друг против друга 8 матчей. У "Динамо" - 3 победы, у "Барселоны" - 5. Последние встречи команд состоялись в сезоне 2009-2010, когда "Барса" дважды обыграла "Динамо" на групповом этапе - 2:0 и 2:1.

"Динамо" в этой встрече не смогут помочь сразу восемь футболистов, которые не полетели в Испанию из-за коронавируса.

Уже известно, кто будет судить матч "Барселоны" и "Динамо".

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Автор: Антон Дударь