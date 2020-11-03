Мирча Луческу прокомментировал ситуацию, в которой оказалось "Динамо".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал предстоящую игру с "Барселоной" в Лиге чемпионов.

Слова румынского тренера приводит официальный сайт "Динамо".

Луческу рассказал, как отнесся к неопределенности из-за ожидания результатов тестов на коронавирус, которые команда сдала в Барселоне:

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"Было непросто подождать пять часов, чтобы узнать, состоится игра или нет. Но, к счастью, все хорошо, все здоровы, и мы будем играть. Мы надеялись, что повторятся отрицательные результаты тестов, которые мы получили в Киеве, так что это не проблема. Проблемы могут быть во время игры".

Луческу подчеркнул, что предпочел бы, чтобы матч все же был перенесен:

"Да, мне, как тренеру, было бы лучше сыграть этот поединок позже, но нужно играть завтра, и мы будем играть".

"У нас всего лишь 13 футболистов для участия в матче, и здесь уже ничего не изменишь", - отметил Луческу, говоря о том, что в тренировочном процессе команды ничего не получится поменять, чтобы избежать травм.

"Какой будет наша тактика? Наша тактика - играть в футбол. Ничего больше сказать не могу. Да, у нас мало футболистов, посмотрим", - также сказал румынский тренер.

Барселона - Динамо: перед матчем

Поединок "Барселона" - "Динамо" запланирован на 4 ноября - где и во сколько смотреть матч.

"Динамо" в этой встрече не смогут помочь сразу восемь футболистов, которые не полетели в Испанию из-за коронавируса. Кроме того, капитан "Динамо" Сергей Сидорчук дисквалифицирован. Всего на игру полетело 19 футболистов (6 - по списку "В")

Матч мог бы быть перенесен, если бы хотя бы один из игроков "Динамо" сдал положительный тест на коронавирус в Барселоне и в заявке киевлян на игру по списку "А" оказалось меньше 13 футболистов. Однако все члены делегации "Динамо" сдали отрицательные тесты.

После двух туров у "Динамо" в активе 1 очко, у "Барселоны" - 6 очков.

Киевляне сперва проиграли "Ювентусу" (0:2), после чего упустили победу над "Ференцварошем" (2:2). "Барселона" разгромила венгерский клуб (5:1), а затем на выезде обыграла итальянского гранда (2:0).

Известно, кто будет судить матч "Барселоны" и "Динамо".

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Автор: Антон Дударь