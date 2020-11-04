"Динамо" в третьем туре на "Камп Ноу" проведет матч против европейского гранда.

4 ноября в столице Каталонии на стадионе "Камп Ноу" пройдет матч между "Барселоной" и "Динамо" Киев. Команды встретятся в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Барселона - Динамо.

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Начало встречи - в 22.00.

"Барселона"

"Барселона" в новом сезоне стартовала под руководством нового тренера - Рональда Кумана. И пока что каталонцам не хватает стабильности.

В Лиге чемпионов удалось стартовать удачно - 5:1 против "Ференцвароша" и 2:0 с "Ювентусом" - и возглавить свою группу. Но в чемпионате Испании дела обстоят не столь радужно.

В шести матчах команда Кумана набрала лишь 8 очков и на данном этапе занимает только 12-е место в таблице.

Лидер "Барселоны" Лионель Месси, который в межсезонье мог покинуть клуб, пока также далек от своей оптимальной формы. В новом сезоне аргентинец еще ни разу не забил с игры. В его активе только 3 гола с пенальти. Вполне вероятно, что тренерский штаб решит приберечь аргентинца.

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"Динамо"

"Динамо" перед игрой столкнулось с серьезной проблемой - в клубе произошла вспышка коронавируса. Из-за этого в Барселону не смогли полететь сразу восемь футболистов команды.

Матч был под угрозой срыва, однако за день до игры все футболисты, которые полетели в "Барселону" (13 игроков по списку "А" и 6 - по списку "В") сдали отрицательные тесты. А значит, у "Динамо" набирается достаточное количество игроков для заявки.

В двух стартовых турах ЛЧ команда Мирчи Луческу набрала 1 очко. "Динамо" сперва проиграло "Ювентусу" (0:2), а затем досадно потеряло очки в игре с "Ференцварошем" (2:2).

Перед матчем против "Барселоны" "Динамо" в УПЛ обыграло "Днепр-1" со счетом 2:1 и продолжает лидировать в национальном чемпионате.

История противостояний

В рамках Лиги чемпионов "Барселона" и "Динамо" провели друг против друга восемь матчей. В том числе это и две памятные победы киевлян 3:0 и 4:0 в сезоне 1997-1998. Всего же "Барселона" побеждала в пяти случаях, а "Динамо" - в трех.

Кто не сыграет?

У "Динамо" матч пропустят Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Тудор Белуцэ, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Микель Дуэлунд и Георгий Цитаишвили.

У "Барселоны" под вопросом участие в матче Марка-Андре тер Штегена. В лазарете команды находятся Филиппе Коутиньо и Самюэль Умтити.

Ориентировочные составы

"Барселона": Нето, Роберто, Пике, Ленгле, Альба, Бускетс, де Йонг, Месси, Фати, Дембеле, Гризманн

"Динамо": Нещерет, Кендзера, Забарный, Попов, Сирота, Шепелев, Буяльский, Де Пена, Цыганков, Вербич, Супряга

Слова перед матчем

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман:

"Ситуация в "Динамо" может повлиять на качество игры команды, но мы видели похожие проблемы и у "Шахтера", который, несмотря на это, обыграл "Реал". Ожидаем встречи с соперником, который может осложнить нам жизнь. "Барселоне" придется хорошенько поработать, чтобы выиграть домашнюю игру".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу:

"Мне, как тренеру, было бы лучше сыграть этот поединок позже, но нужно играть завтра, и мы будем играть. Какой будет наша тактика? Наша тактика - играть в футбол. Ничего больше сказать не могу. Да, у нас мало футболистов, посмотрим".

Арбитр

Главным арбитром этой встречи назначен англичанин Майкл Оливер.

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Автор: Антон Дударь