Вице-чемпион Украины в третьем туре группового этапа встретится с вице-чемпионом Испании.

Киевское "Динамо" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов 4 ноября встретится с "Барселоной". Матч пройдет на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Барселона - Динамо.

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Букмекеры ожидаемо считают "Динамо" явным аутсайдером этого матча.

Так, на победу "Барселоны" дается коэффициент 1,11, тогда как на победу "Динамо" - 23,00. На ничью можно поставить с коэффициентом 10,50.

Букмекеры не сомневаются, что "Барселона" наберет очки дома - на это они выставили минимальный коэффициент 1,01. В то же время на то, что команда Мирчи Луческу выиграет или сыграет вничью, можно поставить с коэффициентом 7,40.

Барселона - Динамо: перед матчем

Матч пройдет 4 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

После двух туров у "Динамо" в активе 1 очко, у "Барселоны" - 6 очков.

Киевляне сперва проиграли "Ювентусу" (0:2), после чего упустили победу над "Ференцварошем" (2:2). "Барселона" разгромила венгерский клуб (5:1), а затем на выезде обыграла итальянского гранда (2:0).

"Барселона" и "Динамо" ранее в рамках Кубка чемпионов/ЛЧ провели друг против друга 8 матчей. У "Динамо" - 3 победы, у "Барселоны" - 5. Последние встречи команд состоялись в сезоне 2009-2010, когда "Барса" дважды обыграла "Динамо" на групповом этапе - 2:0 и 2:1.

"Динамо" в этой встрече не смогут помочь сразу восемь футболистов, которые не полетели в Испанию из-за коронавируса.

Уже известно, кто будет судить матч "Барселоны" и "Динамо".

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Автор: Антон Дударь