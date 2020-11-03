Члены делегации киевского "Динамо" 3 ноября в Каталонии прошли тестирование на коронавирус в сертифицированной УЕФА лаборатории перед матчем Лиги чемпионов против "Барселоны".
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Тесты всех игроков, тренеров и персонала первой команды показали отрицательные результаты.
Таким образом, матч "Барселона" - "Динамо" не будет перенесен и состоится в запланированную дату - 4 ноября.
Напомним, в Барселону отправилось всего 19 игроков "Динамо" (13 - заявлены по списку "А", 6 - по списку "В"). В случае хотя бы одного положительного теста матч был бы перенесен согласно протоколу УЕФА.
Коронавирус в "Динамо": что нужно знать
- Коронавирус в "Динамо" выявлен сразу у восьми футболистов, ассистента главного тренера команды Эмила Караса и четверых сотрудников клуба.
- В октябре перед игрой с "Ференцварошем" COVID-19 подтвердился у основного вратаря команды Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко. Оба не полетели в Венгрию.
- Позже положительный тест на COVID-19 сдал еще один вратарь - Денис Бойко.
- Перед игрой с "Барселоной""Динамо" назвало имена еще шести футболистов, которые инфицированы.
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