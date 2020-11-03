Матч между киевлянами и каталонским клубом состоится в запланированную дату.

Члены делегации киевского "Динамо" 3 ноября в Каталонии прошли тестирование на коронавирус в сертифицированной УЕФА лаборатории перед матчем Лиги чемпионов против "Барселоны".

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Тесты всех игроков, тренеров и персонала первой команды показали отрицательные результаты.

Таким образом, матч "Барселона" - "Динамо" не будет перенесен и состоится в запланированную дату - 4 ноября.

Напомним, в Барселону отправилось всего 19 игроков "Динамо" (13 - заявлены по списку "А", 6 - по списку "В"). В случае хотя бы одного положительного теста матч был бы перенесен согласно протоколу УЕФА.

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Автор: Антон Дударь