ПСЖ совершил невероятный камбэк против Аталанты и вышел в полуфинал Лиги чемпионов (фото)

Парижане забили два гола на последних минутах матча.

12 августа состоялся матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором итальянская "Аталанта" встречалась с французским "Пари Сен-Жермен". Поединок проходил на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне и завершился победой парижан со счетом 2:1.

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Команды интенсивно начали матч и сразу обменялись острыми моментами. Сначала Гомес пробил низом, а вратарь парижан Навас спас свою команду, а затем Неймар убежал один на один и неудачно пробил мимо ворот. Кроме того, еще раз Навас парировал удар с нескольких метров головой от Хатебура.

На 27-й минуте итальянцы открыли счет: Сапата перед штрафной уже потерял мяч, но поборолся и организовал отскок к Пашаличу, который сразу нанес удар с левой в девятку ворот французов - 1:0.

До перерыва несколько раз за счет индивидуального мастерства напряжение у ворот "Аталанты" создавал Неймар, но бразильца постоянно подводила точность.

Во втором тайме спустя 15 минут игры на поле появился украинец Руслан Малиновский в составе "Аталанты", а у ПСЖ вышел Килиан Мбаппе. Парижане взвинтили темп и "присели" на ворота итальянцев, тогда как "Аталанта" ушла в глубокую защиту.

Мбаппе удалось создать несколько моментов, однако защитники и вратарь удержали ситуацию под контролем. Когда казалось, что "Аталанта" сможет выстоять - ПСЖ совершил невероятный камбэк.

На 90-й минуте после подачи в штрафную "Аталанты" Неймар неудачно пробил, но мяч оказался у Маркиньоса, который касанием отправил его в сетку ворот. Уже на третьей добавленной минуте ПСЖ удалось организовать вторую голевую атаку: Неймар отдал пас в штрафную на Мбаппе, а тот перевел мяч в центр на Чупо-Мотинга - форвард принес французам итоговую победу - 2:1.

"Аталанта" - ПСЖ - 1:2

Гол: Пашалич, 27 - Маркиньос, 90, Чупо-Мотинг, 90+3

"Аталанта": Спортьелло, Толой, Кальдара, Джимсити (Паломино, 60), Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс (Кастань, 82), Пашалич (Мюриэль, 70), Гомес (Малиновский, 59), Сапата (Да Рива, 82)

ПСЖ: Навас (Рико, 79), Керер, Силва, Кимпембе, Бернат, Гейе (Паредес, 72), Маркиньос, Эррера (Дракслер, 72), Сарабия (Мбаппе, 60), Икарди (Чупо-Мотинг, 79), Неймар

Предупреждения: Джимсити, Фройлер, Де Роон, Хатебур, Толой, Паломино - Бернат, Эррера, Паредес

ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 1995 года. На этой стадии команда Томаса Тухеля встретится с победителем в паре "РБ Лейпциг" - "Атлетико". Полуфинальная игра пройдет 18 августа.

Напомним, один из футболистов "Барселоны" заразился коронавирусом перед очередным поединком в Лиге чемпионов.

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