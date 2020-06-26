"Мне очень плохо": тренер украинского футбольного клуба подтвердил, что заразился коронавирусом

Главный тренер луцкой "Волыни" Андрей Тлумак сдал два положительных теста.

Главный тренер клуба Первой лиги "Волыни" Андрей Тлумак заявил, что у него диагностировали коронавирус.

Об этом тренер сообщил в комментарии footboom.com.

"Мне тяжело говорить. Честно, мне очень плохо сегодня. Да, это правда, что я болею коронавирусом", - сказал 41-летний тренер.

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"Сдал два теста, которые оказались положительными. Нахожусь на домашнем лечении", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в "Волыни" коронавирусом заразились два члена тренерского штаба, но их имена не назывались.

Вместе с Тлумаком на матче против "Черноморца" (2:5) отсутствовал также его ассистент Андрей Сапуга.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболисты "Олимпика", в котором были выявлены случаи заражения, повторно сдали тесты на коронавирус.

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