Александр вписал свое имя в историю клуба.

В центральном матче 23-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" выиграл у "Ливерпуля" со счетом 1:4. Александр Зинченко провел на поле все 90 минут.

Это стал 83-й матч Алекса в составе "Сити" и 50-й в рамках АПЛ. За эти 83 матча команда вместе с Зинченко победила в 72-х из них. Процент побед вместе с украинцем в составе - 86,75%. Это абсолютный рекорд для всех игроков "Ман Сити" в истории.

Об этом сообщает StatCity в Тwitter.

Заметим, что в рейтинг попали только те игроки, которые сыграли не менее 10 матчей за "горожан". Это сделано для того, чтобы выборка была репрезентативна, поскольку на коротких дистанциях возможны аномальные показатели.

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Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.

В составе "Сити" Зинченко дважды стал чемпионом АПЛ, три раза выиграл Кубок английской Лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.

В текущем сезоне на счету украинца 1 ассист в 15 матчах за "Сити" во всех турнирах.

В 2021 году Зинченко уже семь раз выходил на поле в стартовом составе "Ман Сити".

Контракт украинского футболиста с "горожанами" действует до 2024 года.

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Автор: Будрин Артем