Легенда Динамо будет тренировать клуб Первой лиги

Александр Головко с нового сезона приступит к работе с "Кремнем".

Бывший футболист киевского "Динамо", "Таврии" и сборной Украины Александр Головко с нового сезона возглавить "Кремень" (Кременчуг).

Об этом сообщает сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

Головко, который в последнее время работал экспертом на ТВ, лично подтвердил информацию о том, что будет работать в "Кремне".

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48-летний Головко вернется к тренерской работе после двухлетнего перерыва.

Напомним, Головко выступал за "Динамо" с 1995 по 2004 годы. С киевлянами он выиграл семь титулов чемпиона Украины, а также доходил до полуфинала Лиги чемпионов.

По ходу тренерской карьеры Головко возглавлял юношеские сборные Украины различных возрастов, а также молодежную команду "желто-синих".

За тур до финиша Первой лиги "Кремень" занимает в турнирной таблице 13-е место.

Отметим, что за "Кремень" играет сын Головко - Александр Головко-младший.

Ранее также стало известно, что "Днепр-1" определился с тренером на новый сезон.

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Автор: Антон Дударь