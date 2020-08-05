Днепр-1 определился с главным тренером на новый сезон
"Днепр-1" продлил контракт с главным тренером команды Дмитрием Михайленко.
Об этом в YouTube сообщил главный редактор сайта FCDnipro.com Александр Скляр.
Новое соглашение с тренером рассчитано до 2021 года.
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Команда уже провела под руководством Михайленко первые тренировки после выхода из отпуска.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером "Днепра-1" может стать Виктор Скрипник. Однако его переход из "Зари" в днепровский клуб сорвался.
Напомним, в прошлом сезоне "Днепр-1" дебютировал в УПЛ. Команда заняла в чемпионате седьмое место, после чего не смогла пробиться в Лигу Европы через плей-офф.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Скрипник рассказал, почему отказал российским клубам.
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