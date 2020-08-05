Днепр-1 определился с главным тренером на новый сезон

Виктора Скрипника в днепровском клубе не будет.

"Днепр-1" продлил контракт с главным тренером команды Дмитрием Михайленко.

Об этом в YouTube сообщил главный редактор сайта FCDnipro.com Александр Скляр.

Новое соглашение с тренером рассчитано до 2021 года.

Читайте такжеСын Маркевича возглавил клуб Украинской Премьер-лиги (фото)

Команда уже провела под руководством Михайленко первые тренировки после выхода из отпуска.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером "Днепра-1" может стать Виктор Скрипник. Однако его переход из "Зари" в днепровский клуб сорвался.

Напомним, в прошлом сезоне "Днепр-1" дебютировал в УПЛ. Команда заняла в чемпионате седьмое место, после чего не смогла пробиться в Лигу Европы через плей-офф.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Скрипник рассказал, почему отказал российским клубам.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram