Легендарный футболист Реала умер от коронавируса
21:04, 02 апреля 2020Футбол
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Грегорио Бенито провел за клуб более 400 матчей.
Бенито шесть раз выигрывал чемпионат Испании / фото: mundodeportivo.com
Бывший футболист мадридского "Реала" Грегорио Бенито умер после заражения коронавирусом.
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Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Бенито было 73 года. Экс-футболист страдал от болезни Альцгеймера, однако причиной смерти стали осложнения коронавирусной инфекции.
"Гойо" Бенито был воспитанником "Реала". За мадридцев с 1966 по 1982 год он провел 420 матчей. Вместе с командой полузащитник шесть раз выигрывал чемпионат Испании, а также пять раз - Кубок страны. За сборную Испании он провел 22 поединка.
Испания стала одним из эпицентров мира по распространению COVID-19. В общей сложности с начала пандемии в стране скончалось уже более десяти тысяч человек.
УНИАН ранее сообщал о том, что от коронавируса умер бывший президент "Реала".
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