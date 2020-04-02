Легендарный футболист Реала умер от коронавируса

Грегорио Бенито провел за клуб более 400 матчей.

Бывший футболист мадридского "Реала" Грегорио Бенито умер после заражения коронавирусом.

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Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Бенито было 73 года. Экс-футболист страдал от болезни Альцгеймера, однако причиной смерти стали осложнения коронавирусной инфекции.

"Гойо" Бенито был воспитанником "Реала". За мадридцев с 1966 по 1982 год он провел 420 матчей. Вместе с командой полузащитник шесть раз выигрывал чемпионат Испании, а также пять раз - Кубок страны. За сборную Испании он провел 22 поединка.

Испания стала одним из эпицентров мира по распространению COVID-19. В общей сложности с начала пандемии в стране скончалось уже более десяти тысяч человек.

УНИАН ранее сообщал о том, что от коронавируса умер бывший президент "Реала".