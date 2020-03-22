Бывший президент "Реала" умер от коронавируса

Лоренсо Санс возглавлял мадридский клуб с 1995-го по 2000-й год.

Бывший президент королевского футбольного клуба "Реал" (Мадрид) Лоренсо Санс умер от коронавирусной инфекции COVID-19.

17 марта 76-летний испанец был госпитализирован с повышенной температурой в тяжелом состоянии. Анализ на коронавирус показал положительный результат, сообщает lb.ua со ссылкой на El Pais.

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Лоренсо Санс возглавлял мадридский клуб с 1995-го по 2000-й год. За это время "Реал" был чемпионом Испании в 1997 году и дважды выигрывала Лигу чемпионов - в 1998-м и 2000-м. Также "сливочные" выиграли Межконтинентальный кубок в 1998-м.

Кроме того, Санс был владельцем ФК "Малага" с 2006-го по 2010-й.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала и его девушка, а также технический директор "Милана" Паоло Мальдини и его сын Даниэль.