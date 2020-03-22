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Бывший президент "Реала" умер от коронавируса

00:50, 22 марта 2020
Футбол
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Лоренсо Санс (слева с кубком) / REUTERS

17 марта 76-летний испанец был госпитализирован с повышенной температурой в тяжелом состоянии. Анализ на коронавирус показал положительный результат, сообщает lb.ua со ссылкой на El Pais.

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Лоренсо Санс возглавлял мадридский клуб с 1995-го по 2000-й год. За это время "Реал" был чемпионом Испании в 1997 году и дважды выигрывала Лигу чемпионов - в 1998-м и 2000-м. Также "сливочные" выиграли Межконтинентальный кубок в 1998-м.

Кроме того, Санс был владельцем ФК "Малага" с 2006-го по 2010-й.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала и его девушка, а также технический директор "Милана" Паоло Мальдини и его сын Даниэль.

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