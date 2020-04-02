Провели переговоры: футболист сборной Украины может сменить клуб в Италии

"Аталанта" готова расстаться с Русланом Малиновским.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может покинуть итальянскую "Аталанту".

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Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, в услугах украинца заинтересована "Фиорентина", а клубы уже провели предварительные переговоры по возможному трансферу.

Клуб из Бергамо готов отпустить плеймейкера за сумму не менее 25 миллионов евро. Трансфер может состояться предстоящим летом.

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" из бельгийского "Генка" летом прошлого года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии украинец провел 22 матча и забил 4 гола. Также в его активе 8 поединков и 1 гол в Лиге чемпионов.

Контракт 26-летнего футболиста с "Аталантой" рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, чемпионат Италии находится на паузе из-за пандемии коронавируса. "Аталанта" базируется в городе Бергамо - в одной из пиковых точек распространения COVID-19 в стране.

УНИАН ранее сообщал о том, что Малиновский рассказал об обстановке в Италии на фоне пандемии коронавируса.