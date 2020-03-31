"Две медсестры покончили с собой": украинский футболист рассказал об обстановке в Италии на фоне пандемии коронавируса
Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский отметил, что пандемия коронавируса в Италии действительно привела к ужасной ситуации, которую ежедневно описывают в СМИ.
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Футболист, который проживает в Бергамо, рассказал об этом в прямом эфире на своей странице в Instagram.
"В Италии две медсестры покончили с собой. Сложно видеть столько смертей. Все, что пишут про Италию в интернете - правда.
Те, кто называет коронавирус шуткой, являются идиотами. Остальным советую смотреть передачи про море, потому что слишком много негатива вокруг", - заявил Малиновский.
Чемпионат Италии находится на карантине. "Аталанта" базируется в городе Бергамо - в одной из пиковых точек распространения вируса в стране. От COVID-19 в Италии умерло уже более 11 тысяч человек.
УНИАН ранее сообщал о том, что одноклубник украинца Малиновского заразился коронавирусом.