Старт евровесны для чемпиона Украины: анонс матча Шахтер - Бенфика

Единственный представитель Украины в еврокубках начинает свой путь в Лиге Европы.

Сегодня, 20 февраля, на стадионе "Металлист" в Харькове пройдет первый матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и португальской "Бенфикой".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Бенфика.

Начало встречи - в 19.55.

Шахтер - Бенфика: где смотреть матч Лиги Европы

"Шахтер"

"Шахтер" остался единственным представителем Украины на евроарене. Осенью "горняки" не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, но стали третьими в одной группе с "Манчестер Сити", "Аталантой" и загребским "Динамо", завоевав путевку в Лигу Европы.

Жребий был не слишком благосклонным для "Шахтера". Донецкому клубу в 1/16 финала досталась еще одна команда из ЛЧ. Главный тренер "горняков" Луиш Каштру заявил, что Лига чемпионов для его команды продолжается.

Традиционно для украинских клубов еврокубковый матч в феврале является первым матчем года. Чемпионат еще не стартовал (его возобновление намечено на ближайшие выходные), так что "горняки" набирали форму только в товарищеских матчах. Свой последний на данный момент официальный матч команда провела еще 14 декабря.

На двух сборах в Турции "Шахтер" провел восемь контрольных матчей. Команда одержала пять побед, при двух ничьих и одном поражении (от сербского "Пролетера"). После возвращения в Украину "горняки" также провели "секретный" спарринг с "Волынью", о котором клуб не сообщал. Известно, что "Шахтер" выиграл со счетом 2:0.

В зимнее межсезонье "Шахтер" никого не подписывал. Покинул команду защитник Богдан Бутко, который перешел в польский "Лех".

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"Бенфика"

"Бенфика", которая также является действующим чемпионом своей страны, не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов из одной группы с "РБ Лейпциг", "Лионом" и "Зенитом".

У "Бенфики" хватает игровой практики. Пауза в Португалии длилась с 21 декабря по 4 января и в новом году "орлы" провели уже десять матчей.

Правда, к противостоянию с "Шахтером" "Бенфика" подходит не в лучшем настроении. В Кубке Португалии команда, хоть и прошла в финал, но в ответной встрече не смогла обыграть скромный "Фамаликан" - 1:1. А в чемпионате "орлы" проиграли в двух матчах подряд - сперва "Порту" (2:3), а затем "Браге" (0:1). Таким образом, безвыигрышная серия "Бенфики" насчитывает три матча.

Несмотря на два поражения, "Бенфике" пока удается сохранять лидерство в чемпионате Португалии, но отрыв от ближайшего преследователя "Порту" составляет всего лишь 1 очко.

История противостояния

"Шахтер" и "Бенфика" ранее встречались на групповом этапе Лиги чемпионов 2007-2008. Тогда команды обменялись выездными победами - 1:2 в Донецк и 0:1 в Лиссабоне. Интересно, что в обоих матчах у "Шахтера" тогда играл Андрей Пятов.

Травмы и дисквалификации

"Шахтеру" из-за дисквалификации не сможет помочь правый защитник Додо, а из-за травмы вне игры остается израильтянин Манор Соломон.

У "Бенфики" также есть потери. Дисквалифицирован Юлиан Вайгль, травмированы Андре Алмейда, Жардел, а Габриэл Пирес приостановил карьеру из-за проблем с глазами.

Ориентировочные составы

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Тайсон, Марлос, Тете, Мораес

"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Диаш, Тавареш, Ферру, Пицци, Серви, Таарабт, Флорентину, Винисиус, Сеферович

Слова перед матчем

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Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру:

"Сыграют две очень схожие команды, лидирующие в своих чемпионатах. Назвать фаворита не получится. В обеих командах квалифицированные игроки, способные показать футбол высочайшего уровня. И мы, и "Бенфика" любим демонстрировать красивый атакующий футбол, но, несмотря на это, сохранится баланс с обороной. Тем не менее свободное пространство для того, чтобы проводить контратаки, будет у обеих команд".

Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже:

"Шахтер" прекрасно выступает в последнее время в еврокубках и демонстрирует довольно неплохие результаты. С этой командой будет сложно, но мы постараемся показать все самое лучшее, что у нас есть".

Арбитр

Судить матч будет бригада арбитров из Шотландии во главе с Бобби Мэдденом. Интересно, что ранее он уже назначал пенальти в ворота Андрея Пятова, но в матче сборной Украины (в отборе на Евро-2020 против Сербии - 2:2).