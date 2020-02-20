Шахтер - Бенфика: онлайн матча Лиги Европы

Чемпион Украины стартовал в плей-офф Лиги Европы домашним матчем.

20 февраля донецкий "Шахтер" встречался с португальской "Бенфикой" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. "Горняки" принимали соперника на стадионе "Металлист" в Харькове.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Шахтер - Бенфика.

Лига Европы, 1/16 финала, первый матч

Шахтер - Бенфика - 2:1

Голы: Алан Патрик, 56, Коваленко, 72 - Пицци, 66

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 80), Тайсон (Тете, 90+3), Марлос (Коноплянка, 83), Коваленко, Мораес

"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Ферру, Томаш Тавареш, Таарабт, Флорентину, Серви, Чикиньо (Рафа Сильва, 79), Пицци (Самарис, 90+2), Сеферович (Винисиус, 69)

Предупреждение: Флорентину

Видеообзор матча

Онлайн-трансляция матча

Финальный свисток! "Шахтер" побеждает - 1:0!

90+4 - "Бенфика" из последних сил атакует, "Шахтер" из последних сил защищается.

90+3 - Тайсона меняет Тете.

90+2 - Самарис вышел вместо Пицци.

Пять минут добавил арбитр.

90 - Разыграли "горняки" мяч и увели его ближе к центру поля.

89 - Коноплянка заработал угловой.

88 - После розыгрыша углового мяч оказался у Тайсона, который убегал в опасную контратаку, но в итоге защита справилась с бразильцем "горняков".

87 - Кривцов перевел на угловой прострел Серви.

83 - Коноплянка выходит на поле вместо Марлоса.

79 - Сразу две замены: Маркос Антонио вместо Алана Патрика у "Шахтера". Рафа Сильва вместо Чикиньо у "Бенфики".

79 - Пятов спасает "Шахтер" после пушечного удара Гримальдо из-за пределов штрафной.

75 - Пятов уверенно зафиксировал мяч после дальнего удара от Гримальдо.

72 - ГООООООЛ! Коваленко! Тайсон запрессинговал защитника, мяч оказался у Мораеса, а Жуниор отдал пас на Виктора - полузащитник в касание отправил мяч в ворота португальцев! 2:1!

69 - Винисиус поменял Сеферовича.

66 - Пицци переигрывает вратар с точки. Все-таки забивает "Бенфика". 1:1.

65 - Гол отменен, но арбитр назначает пенальти! Кривцов нанес удар по ногам Серви.

65 - Арбитр Мэдден лично пошел просматривать гол Тавареша.

62 - Одна из немногочисленных атак "Бенфики" кончается голом. Тавареш легко прошел Матвиенко, обыгрался с Серви и отправил мяч в сетку ворот.

60 - "Шахтер" не останавливается и продолжает атаковать.

56 - ГОООООЛ! Все-таки забивает "Шахтер"! Марлос скинул мяч Алану Патрику, который из-за пределов штрафной мягко нанес удар точно в нижний угол ворот! 1:0!

55 - Влаходимос снова спасает "Бенфику" после удара с близкого расстояния от Марлоса.

51 - Фантастика! Исмаили принял мяч в штрафной португальцев фактически один на один и пробил - мяч коснулся штанги и Коваленко, но в воротах так и не оказался.

46 - Вот это шанс! Мораес получил пас в штрафной "Бенфики" и расстреливал ворота - Влаходимос спас гостей.

Второй тайм начался!

Тот самый офсайд имени стопы Марлоса, из-за которого гол "Шахтера" был отменен.

Перерыв. Пока без голов.

45+1 - Марлос завершил контратаку ударом, который не стал проблемой для вратаря.

Две минуты добавил рефери.

45 - Пицци получил пас в штрафной "горняков" и нанес удар низом - чуть мимо.

43 - "Бенфика" завладела мячом и пытается подойти к штрафной "Шахтера". Пока хозяева успешно вытесняют соперника.

39 - Коваленко обрезал дончан очень неудачной передачей пяткой, после чего португальцы убежали в контратаку. В штрафную "Шахтера" пошел навес, с которым справился один из центрбеков.

37 - Мораес подхватил мяч перед штрафной соперника и мог вывести Марлоса на ударную позицию, но не заметил партнера. Мяч потерян.

35 - Исмаили пытался пройти на фланге Тавареша, но в итоге заработал только аут.

32 - Чикиньо упал в штрафной "горняков", но арбитр зафиксировал фол в атаке.

27 - Мораес пробил после подачи с углового и попал в Тавареша.

26 - Прострел от Исмаили - защитник вынес мяч на угловой.

24 - Коваленко сместился с фланга в штрафной соперника и мощно пробил - Влаходимос спасает свои ворота.

22 - Арбитр отменяет гол "горняков" после подсказки VAR. Нога Марлоса минимально была в офсайде в момент удара Мораеса.

20 - ГОООООЛ! "Бенфика" увлеклась атакой, Алан Патрик воспользовался ошибкой португальцев, протащил мяч к штрафной соперника, отдал передачу на Мораеса, который мощно пробил во вратаря, но мяч отскочил к Марлосу - полузащитник расстрелял ворота гостей!

17 - Позиционно старается атаковать "Шахтер", сталкиваясь с жестким прессингом от соперника уже в центре поля.

13 - "Горняки" заработали штрафной на правом фланге за фол на Болбате,Тайсон после розыгрыша мяча и отскока от удара Коваленко попытался без размаха закрутить мяч в "девятку", но получилось намного выше ворот.

11 - Штрафной заработала "Бенфика", последовал навес на Рубена Диаша, который головой скинул мяч в центр штрафной, а там разобрались защитники "Шахтера".

9 - Малос принял мяч в штрафной соперника, попал под прессинг и совершил неточный навес.

8 - Довольно спокойно развивается игра. "Шахтер" чаще владеет мячом, но продвинуться ближе к воротам гостей пока не удается.

6 - Заработали португальцы угловой, но подачу с него легко перехватил защитник дончан.

Вот такой болельщик из Португалии замечен на трибунах.

3 - Голкипер перехватил передачу на ход Мораесу.

2 - Пока исключительно "горняки" контролируют мяч, но вперед идти не спешат.

Стартовый свисток прозвучал. Поединок начался!

Команды уже на поле. Звучит гимн Лиги Европы.

На ОСК "Металлист" звучит гимн "Шахтера". Болельщики уже собрались на трибунах.

Тренировка "Бенфики" перед игрой на ОСК "Металлист".

"Шахтер" уже прибыл на стадион.

А вот и составы команд на матч.

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Патрик, Тайсон, Марлос, Коваленко, Мораес

Запасные: Шевченко, Бондарь, Маркос, Майкон, Тете, Коноплянка, Сикан

"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Ферру, Томаш Тавареш, Таарабт, Флорентину, Серви, Шикинью, Пицци, Сеферович

Запасные: Злобин, Нуну Тавареш, Жота, Самарис, Рафа Силва, Диего Соуза, Карлос Винисиус

Яркий анонс предстоящего противостояния.

🔥 СЕГОДНЯ! БИТВА ЧЕМПИОНОВ! ⚒ 🆚 🦅



Ставьте ❤, если ждете. Покажите свою поддержку! pic.twitter.com/xcYHXSwyBN — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 20, 2020

Перед матчем игроки и тренерский штаб "Шахтера" традиционно прогулялись по городу.

"Шахтер" сыграет в своих домашних цветах, "Бенфика" - в выездном белом комплекте формы.

Последние результаты команд в официальных матчах. "Шахтер" не проводил их с 14 декабря.

Стадион "Металлист" готов к возвращению еврокубков.

"Шахтер" девять раз играл дома против португальских клубов: по три раза победил, уступил и сыграл вничью. Бенфика" в Украине три раза побеждала и дважды проиграла.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру перед матчем сравнил свою команду с соперником. По словам тренера, фаворита в этой паре нет.

"Шахтер" и "Бенфика" начинают свой путь в Лиге Европы. Обе команды осенью выступали в Лиге чемпионов, но заняли в своих группах третьи места и, таким образом, отправились в турнир рангом ниже.

Шахтер - Бенфика: анонс матча Лиги Европы

Для "Шахтера" этот матч будет первым официальным поединком в новом году. "Горняки" готовились ко второй части сезона в Турции, где провели восемь контрольных матчей: 5 побед, 2 ничьи и 1 поражение.

В то же время у "Бенфики" сезон в самом разгаре. Португальский клуб лидирует в своем национальном первенстве, но в двух последних турах потерпел поражения от "Порту" (2:3) и "Браги" (0:1). Кроме того, команда не смогла выиграть в ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии против "Фамаликана" (1:1), но прошла дальше.

Шахтер - Бенфика: прогноз букмекеров

Главным арбитром матча назначен шотландец Бобби Мэдден