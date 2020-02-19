Шахтер - Бенфика: где смотреть матч Лиги Европы
13:09, 19 февраля 2020Футбол
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"Горняки" стартуют в плей-офф второго по значимости клубного турнира Европы.
Шахтер начинает плей-офф домашним матчем / фото: ФК Шахтер
20 февраля "Шахтер" будет принимать "Бенфику" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Команды сыграют на стадионе "Металлист" в Харькове.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Бенфика.
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Начало встречи - в 19.55.
В прямом эфире матч "Шахтер" - "Бенфика" будет показывать телеканал "Футбол 1".
Напомним, и "Шахтер", и "Бенфика" опустились в Лигу Европы из Лиги чемпионов. Обе команды заняли третьи места в своих группах ЛЧ.
Для "Шахтера" матч против португальского клуба станет первым официальным поединком в 2020 году.
УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-игрок сборной Украины назвал фаворита в дуэли "Шахтера" и "Бенфики".
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