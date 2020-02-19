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Шахтер - Бенфика: где смотреть матч Лиги Европы

13:09, 19 февраля 2020
Футбол
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Шахтер начинает плей-офф домашним матчем / фото: ФК Шахтер

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Бенфика.

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Начало встречи - в 19.55.

В прямом эфире матч "Шахтер" - "Бенфика" будет показывать телеканал "Футбол 1".

Напомним, и "Шахтер", и "Бенфика" опустились в Лигу Европы из Лиги чемпионов. Обе команды заняли третьи места в своих группах ЛЧ.

Для "Шахтера" матч против португальского клуба станет первым официальным поединком в 2020 году.

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-игрок сборной Украины назвал фаворита в дуэли "Шахтера" и "Бенфики".

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