Шахтер - Бенфика: где смотреть матч Лиги Европы

"Горняки" стартуют в плей-офф второго по значимости клубного турнира Европы.

20 февраля "Шахтер" будет принимать "Бенфику" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Команды сыграют на стадионе "Металлист" в Харькове.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Бенфика.

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Начало встречи - в 19.55.

В прямом эфире матч "Шахтер" - "Бенфика" будет показывать телеканал "Футбол 1".

Напомним, и "Шахтер", и "Бенфика" опустились в Лигу Европы из Лиги чемпионов. Обе команды заняли третьи места в своих группах ЛЧ.

Для "Шахтера" матч против португальского клуба станет первым официальным поединком в 2020 году.

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-игрок сборной Украины назвал фаворита в дуэли "Шахтера" и "Бенфики".