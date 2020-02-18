Шахтер - Бенфика: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Дончане проведут первый официальный поединок в 2020-м году.

В четверг, 20 февраля, донецкий "Шахтер" в Харькове на ОСК "Металлист" будет принимать португальскую "Бенфику" в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.

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УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Бенфика.

Букмекеры не смогли определить явного фаворита и установили примерно равные коэффициенты. На победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 2,50, на ничью - 3,40, а на то, что три очка сумеет взять "Бенфика" - 2,90.

На победу или ничью "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 1,45, "Бенфики" - 1,57.

Проход чемпиона Украины в 1/8 финала оценен в 2,35, а португальцев - в 1,64.

Ответный матч пройдет в Лиссабоне 27 февраля.

Стоит отметить, что "Шахтер" - единственный представитель украинского футбола, который сумел выйти в еврокубковую весну. "Горняки" заняли третье место в группе Лиги чемпионов, благодаря чему продолжили борьбу в ЛЕ.

"Динамо" и "Александрия" выступали на групповом этапе Лиги Европы, но преодолеть его не смогли.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" победой завершил сборы в Турции.