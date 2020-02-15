Очередной рекорд вундеркинда: нападающий Боруссии забил восьмой гол в пяти матчах чемпионата Германии (видео)

Эрлинг Холанд продолжает демонстрировать невероятную результативность.

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд забил очередной гол в составе дортмундской "Боруссии".

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В поединке 22 тура немецкой Бундеслиги дортмундцы встречались с "Айнтрахтом" и одержали победу со счетом 4:0.

19-летний норвежский форвард вышел в стартовом составе, а на 54-й минуте отправил мяч в сетку ворот соперника, замкнув передачу партнера.

Для Холанда этот гол стал восьмым в Бундеслиге и девятым с учетом Кубка Германии. Всего за команду игрок провел шесть поединков.

Форвард "Боруссии" стал первым игроком в истории элитного дивизиона чемпионата Германии, которому удалось забить восемь голов в пяти стартовых матчах.

Эрлинг Холанд перешел в немецкий клуб из австрийского "Зальцбурга" за 20 миллионов евро.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Роналду установил рекорд в истории "Ювентуса".