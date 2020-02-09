Первый в истории Ювентуса: Роналду забил в десятом матче подряд (видео)
Португальский нападающий Криштиану Роналду отличился голом в десятом подряд матче в составе туринского "Ювентуса".
Роналду забил гол в матче 23-го тура Серии А против "Вероны", тем самым продлив свою голевую серию.
Португалец стал первым игроком в истории "Ювентуса", которому удалось отличиться в десяти подряд матчах чемпионата Италии.
Читайте такжеМесси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов Европы
Предыдущий рекорд принадлежал французу Давиду Трезеге - девять подряд результативных матчей.
Для того, чтобы побить рекорд Серии А, Роналду нужно забить в двух следующих матчах. Нынешнее достижение принадлежит Габриэлю Батистуте (11 результативных матчей подряд в сезоне 1994-1995).
Кроме того, португальский нападающий стал первым в истории футболистом, которому удалось забивать в десяти матчах подряд в двух разных чемпионатах из пяти топ-лиг Европы. Ранее Роналду отличался в десяти матчах кряду в "Реале".
Отметим, что гол португальского бомбардира не помог "Ювентусу" добиться положительного результата - туринцы сенсационно проиграли со счетом 1:2.
В текущем чемпионате Италии на счету 35-летнего Роналду 20 голов, он занимает второе место в списке бомбардиров после форварда "Лацио" Чиро Иммобиле (25 мячей).
Видео гола Роналду опубликовал официальный аккаунт Серии А в YouTube.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Роналду вошел в тройку лучших бомбардиров в истории футбола.