Первый в истории Ювентуса: Роналду забил в десятом матче подряд (видео)

Португальский нападающий продолжает бить всевозможные рекорды.

Португальский нападающий Криштиану Роналду отличился голом в десятом подряд матче в составе туринского "Ювентуса".

Роналду забил гол в матче 23-го тура Серии А против "Вероны", тем самым продлив свою голевую серию.

Португалец стал первым игроком в истории "Ювентуса", которому удалось отличиться в десяти подряд матчах чемпионата Италии.

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Предыдущий рекорд принадлежал французу Давиду Трезеге - девять подряд результативных матчей.

Для того, чтобы побить рекорд Серии А, Роналду нужно забить в двух следующих матчах. Нынешнее достижение принадлежит Габриэлю Батистуте (11 результативных матчей подряд в сезоне 1994-1995).

Кроме того, португальский нападающий стал первым в истории футболистом, которому удалось забивать в десяти матчах подряд в двух разных чемпионатах из пяти топ-лиг Европы. Ранее Роналду отличался в десяти матчах кряду в "Реале".

Отметим, что гол португальского бомбардира не помог "Ювентусу" добиться положительного результата - туринцы сенсационно проиграли со счетом 1:2.

В текущем чемпионате Италии на счету 35-летнего Роналду 20 голов, он занимает второе место в списке бомбардиров после форварда "Лацио" Чиро Иммобиле (25 мячей).

Видео гола Роналду опубликовал официальный аккаунт Серии А в YouTube.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Роналду вошел в тройку лучших бомбардиров в истории футбола.