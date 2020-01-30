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Первый в истории испанского футбола: Месси отметился уникальным рекордом (видео)

23:57, 30 января 2020
Футбол
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Лионель Месси / REUTERS

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Аргентинец стал первым игроком в истории испанского футбола, которому удалось одержать 500 побед на клубном уровне. Для этого достижения нападающему потребовалось 710 поединков. Аргентинец записал на свой счет уже 622 гола и 241 результативную передачу во всех турнирах.

В топ-3 по количеству побед в испанском футболе входят легенда "Барселоны" Хави (482) и бывший вратарь "Реала" Икер Касильяс (463).

Каталонцы в итоге обыграли "Леганес" со счетом 5:0.

Видеообзор матча

УНИАН ранее сообщал о том, что Месси возглавил рейтинг ста лучших игроков десятилетия.

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