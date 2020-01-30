Первый в истории испанского футбола: Месси отметился уникальным рекордом (видео)
23:57, 30 января 2020Футбол
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Нападающий "Барселоны" провел очередной успешный матч.
Лионель Месси / REUTERS
Капитан "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Леганеса" и установил новый рекорд.
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Аргентинец стал первым игроком в истории испанского футбола, которому удалось одержать 500 побед на клубном уровне. Для этого достижения нападающему потребовалось 710 поединков. Аргентинец записал на свой счет уже 622 гола и 241 результативную передачу во всех турнирах.
В топ-3 по количеству побед в испанском футболе входят легенда "Барселоны" Хави (482) и бывший вратарь "Реала" Икер Касильяс (463).
Каталонцы в итоге обыграли "Леганес" со счетом 5:0.
Видеообзор матча
УНИАН ранее сообщал о том, что Месси возглавил рейтинг ста лучших игроков десятилетия.
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