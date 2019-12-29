Месси возглавил рейтинг ста лучших игроков десятилетия

В топ-10 вошли сразу шесть действующих или бывших игроков "Барселоны".

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси занял первое место в рейтинге ста лучших футболистов десятилетия по версии Givemesport.

Полный рейтинг опубликован на givemesport.com.

Шестикратный обладатель "Золотого мяча" Месси в рейтинге обошел своего извечного конкурента Криштиану Роналду, а также сразу нескольких экс-одноклубников по "Барселоне".

"Величайший игрок всех времен. В 2010-х Месси выиграл пять из шести своих "Золотых мячей" и забил больше 500 голов. Только за 2012 год легенда "Барселоны" забил рекордный 91 мяч. Он пять раз выигрывал "Золотую бутсу" и каждый год отбирался в сборную одиннадцати лучших футболистов FIFPro. Можно до потери сознания перечислять все его трофеи и награды, но, если вы когда-либо воочию видели, как Месси играет в футбол, то вы должны понять, почему мы выбрали именно его номером один", - отметили авторы рейтинга.

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Топ-10 рейтинга лучших футболистов десятилетия

(в скобках указан нынешний клуб футболиста)

10. Лука Модрич (Хорватия, "Реал")

9. Роберт Левандовски (Польша, "Бавария")

8. Серхио Рамос (Испания, "Реал")

7. Луис Суарес (Уругвай, "Барселона")

6. Дани Алвес (Бразилия, "Сан-Паулу")

5. Неймар (Бразилия, ПСЖ)

4. Хави (Испания, завершил карьеру)

3. Андрес Иньеста (Испания, "Виссел Кобе")

2. Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус")

1. Лионель Месси (Аргентина, "Барселона")

В топ-20 вошли Жерар Пике ("Барселона"), Карим Бензема ("Реал"), Арьен Роббен (завершил карьеру), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Серхио Бускетс ("Барселона"), Марсело ("Реал"), Златан Ибрагимович ("Милан"), Карлес Пуйоль (завершил карьеру), Андреа Пирло (завершил карьеру) и Мануэль Нойер ("Бавария").

УНИАН ранее также сообщал о том, что разгром сборной Бразилии возглавил рейтинг лучших футбольных матчей десятилетия.