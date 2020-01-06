Защитник сборной Украины может перейти в Манчестер Сити уже в январе
Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко может уже в этом месяце перейти в "Манчестер Сити".
Читайте такжеУкраинский футболист в Москве снялся в ролике российских YouTube-блогеров (видео)
Об этом сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.
"Горожане" давно следят за украинцем, а до конца января клуб планирует укрепить центр защиты. Два основных претендента - Матвиенко и футболист "Интера" Милан Шкриньяр.
"Ман Сити" может сделать выбор в пользу украинца из-за его более низкой стоимости. Контракт Матвиенко с "горняками" истекает уже через полтора года, тогда как соглашение Шкриньяра с миланским клубом рассчитано до лета 2023-го.
Матвиенко в текущем сезоне провел за "Шахтер" 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Также он сыграл 26 поединков за сборную Украины.
УНИАН ранее сообщал о том, что легионер "Динамо" близок к переходу в венгерский клуб.