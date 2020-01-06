Защитник сборной Украины может перейти в Манчестер Сити уже в январе

Николай Матвиенко всерьез заинтересовал англичан.

Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко может уже в этом месяце перейти в "Манчестер Сити".

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Об этом сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

"Горожане" давно следят за украинцем, а до конца января клуб планирует укрепить центр защиты. Два основных претендента - Матвиенко и футболист "Интера" Милан Шкриньяр.

"Ман Сити" может сделать выбор в пользу украинца из-за его более низкой стоимости. Контракт Матвиенко с "горняками" истекает уже через полтора года, тогда как соглашение Шкриньяра с миланским клубом рассчитано до лета 2023-го.

Матвиенко в текущем сезоне провел за "Шахтер" 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Также он сыграл 26 поединков за сборную Украины.

УНИАН ранее сообщал о том, что легионер "Динамо" близок к переходу в венгерский клуб.