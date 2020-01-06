Прошел медосмотр: легионер Динамо близок к переходу в зарубежный клуб

Тамаш Кадар может вернуться на родину.

Защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар близок к переходу в венгерский "Фехервар".

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Об этом сообщает портал NB1.

По информации источника, 29-летний футболист сборной Венгрии прибыл в расположение клуба на днях и уже прошел медосмотр перед подписанием контракта.

Детали будущей сделки не уточняются. Клубы могут объявить о переходе центрального защитника в ближайшее время.

Кадар выступает за "Динамо" с 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 20 матчей и одна результативная передача.

Стоит отметить, что за "Фехервар" выступает украинский полузащитник Иван Петряк. Клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Венгрии.

УНИАН ранее сообщал о трансфере полузащитника "Динамо" в Турцию.