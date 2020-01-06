Прошел медосмотр: легионер Динамо близок к переходу в зарубежный клуб
Защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар близок к переходу в венгерский "Фехервар".
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Об этом сообщает портал NB1.
По информации источника, 29-летний футболист сборной Венгрии прибыл в расположение клуба на днях и уже прошел медосмотр перед подписанием контракта.
Детали будущей сделки не уточняются. Клубы могут объявить о переходе центрального защитника в ближайшее время.
Кадар выступает за "Динамо" с 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 20 матчей и одна результативная передача.
Стоит отметить, что за "Фехервар" выступает украинский полузащитник Иван Петряк. Клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Венгрии.
УНИАН ранее сообщал о трансфере полузащитника "Динамо" в Турцию.