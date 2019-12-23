Украина показала лучший результат в рейтинге ФИФА с 2013 года (инфографика)
13:20, 23 декабря 2019Футбол
96 0
Команда Андрея Шевченко смогла приблизиться к топ-20 лучших сборных мира.
Сборная Украины вышла на Евро-2020 / фото: УАФ
Сборная Украины завершает 2019-й год в статусе 24-й команды в рейтинге ФИФА.
Как сообщает пресс-служба УАФ, это лучший результат сборной, начиная с 2013 года, когда национальная команда была в декабре на 18-й строчке.
Рекордом для сборной Украины остается 2006-й год, когда команда после успешного выступления на чемпионате мира сумела подняться на 13-е место.
Худшим остается 1993-й год - 90-я строчка, но затем сборная постепенно начала улучшать свои позиции.
УАФ
Напомним, сборная Украины еще в ноябре завершила отборочный цикл Евро-2020, сыграв вничью с Сербией (2:2) на выезде. Подопечные Шевченко еще раньше гарантировали себе выход в финальную часть турнира с первого места в группе.
УНИАН ранее сообщал о том, что стало известно, где пройдет товарищеский матч Франция - Украина.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter