Украина показала лучший результат в рейтинге ФИФА с 2013 года (инфографика)

Команда Андрея Шевченко смогла приблизиться к топ-20 лучших сборных мира.

Сборная Украины завершает 2019-й год в статусе 24-й команды в рейтинге ФИФА.

Как сообщает пресс-служба УАФ, это лучший результат сборной, начиная с 2013 года, когда национальная команда была в декабре на 18-й строчке.

Рекордом для сборной Украины остается 2006-й год, когда команда после успешного выступления на чемпионате мира сумела подняться на 13-е место.

Худшим остается 1993-й год - 90-я строчка, но затем сборная постепенно начала улучшать свои позиции.

Напомним, сборная Украины еще в ноябре завершила отборочный цикл Евро-2020, сыграв вничью с Сербией (2:2) на выезде. Подопечные Шевченко еще раньше гарантировали себе выход в финальную часть турнира с первого места в группе.

УНИАН ранее сообщал о том, что стало известно, где пройдет товарищеский матч Франция - Украина.