Все еще хорош: Роберто Карлос повторил легендарный гол со штрафного (видео)

Бразилец вновь показал, что умеет закручивать мяч по невероятной траектории.

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос повторил свой удар, которым он забил со штрафного знаменитый гол в товарищеском матче с Францией в 1997 году.

На этот раз 46-летний экс-футболист нанес аналогичный удар по воротам, которые защищал бывший вратарь сборной Португалии Витор Баия.

Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте 433.

Гол в ворота французов даже изучали ученые, чтобы понять, каким образом Роберто Карлос сумел закрутить мяч, который в полете изменил направление.

Бразилец завершил карьеру в 2015 году. Большую ее часть он провел в составе мадридского "Реала", а со сборной Бразилии защитник стал чемпионом мира в 2002 году.

УНИАН ранее сообщал, что "Бавария" одержала победу в товарищеском матче с невероятным счетом.