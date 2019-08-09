Бавария одержала победу в товарищеском матче с невероятным счетом (фото)

Мюнхенцы забили сопернику более двух десятков мячей

Мюнхенская "Бавария" одержала разгромную победу в товарищеском поединке против любительского клуба "Роттах-Эгерн".

Встреча завершилась в пользу чемпиона Германии со счетом 23:0.

Больше всех удалось забить полузащитнику Корентину Толиссо - четыре мяча. Хет-триками отличились нападающие Роберт Левандовски, Томас Мюллер и Кваси Вридт, а также хавбек Леон Горецка.

Дубль в актив записал хавбек Ренату Санчеш, а еще по одному результативному удару - на счету Сержа Гнабри, Леона Дажаку, Сарприта Сингха и Александра Нолленбергера. Кроме того, один мяч стал автоголом в исполнении игрока "Роттах-Эгерна"

.

В прошлом году команды также проводили контрольную игру. Тогда мюнхенцы сумели победить со счетом 20:2.

УНИАН ранее сообщал, что "Бавария" открыла сезон поражением от дортмундской "Боруссии" в Суперкубке Германии.