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Бавария одержала победу в товарищеском матче с невероятным счетом (фото)

09:42, 09 августа 2019
Футбол
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Бавария забила 23 гола / REUTERS

Встреча завершилась в пользу чемпиона Германии со счетом 23:0.

Больше всех удалось забить полузащитнику Корентину Толиссо - четыре мяча. Хет-триками отличились нападающие Роберт Левандовски, Томас Мюллер и Кваси Вридт, а также хавбек Леон Горецка. 

Дубль в актив записал хавбек Ренату Санчеш, а еще по одному результативному удару - на счету Сержа Гнабри, Леона Дажаку, Сарприта Сингха и Александра Нолленбергера. Кроме того, один мяч стал автоголом в исполнении игрока "Роттах-Эгерна"

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В прошлом году команды также проводили контрольную игру. Тогда мюнхенцы сумели победить со счетом 20:2.

УНИАН ранее сообщал, что "Бавария" открыла сезон поражением от дортмундской "Боруссии" в Суперкубке Германии.

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Теги: #футбол#Бавария#товарищеские матчи