Известный украинский арбитр будет работать в чемпионате России
Украинский футбольный арбитр Анатолий Жабченко будет обслуживать матчи российской Премьер-лиги.
Об этом сообщил "Спорт-Экспресс".
Список с фамилией украинца был утвержден исполнительным комитетом РФС. Жабченко родился в Симферополе, а в настоящий момент у него есть российское гражданство.
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"Мне предложили сделать это прилюдно – отказаться от российского гражданства, Крыма или даже порвать на камеру российский паспорт. Мои действия? Ребята, я вырос в Крыму. Как я мог отказаться от российского гражданства? Мы по обоюдному согласию расторгли контракт с федерацией футбола Украины", - заявил Жабченко российским журналистам.
Долгое время Жабченко работал в чемпионате Украины, а в 2013 году стал арбитром ФИФА. Последнюю игру в УПЛ он отсудил весной 2017 года, после чего начал работать на турнирах в Крыму.
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