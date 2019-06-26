Известный украинский арбитр будет работать в чемпионате России

Анатолий Жабченко вошел в список судей, которые допущены к работе в РПЛ.

Украинский футбольный арбитр Анатолий Жабченко будет обслуживать матчи российской Премьер-лиги.

Об этом сообщил "Спорт-Экспресс".

Список с фамилией украинца был утвержден исполнительным комитетом РФС. Жабченко родился в Симферополе, а в настоящий момент у него есть российское гражданство.

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"Мне предложили сделать это прилюдно – отказаться от российского гражданства, Крыма или даже порвать на камеру российский паспорт. Мои действия? Ребята, я вырос в Крыму. Как я мог отказаться от российского гражданства? Мы по обоюдному согласию расторгли контракт с федерацией футбола Украины", - заявил Жабченко российским журналистам.

Долгое время Жабченко работал в чемпионате Украины, а в 2013 году стал арбитром ФИФА. Последнюю игру в УПЛ он отсудил весной 2017 года, после чего начал работать на турнирах в Крыму.

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