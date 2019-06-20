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Лидер Динамо стал самым дорогим футболистом УПЛ

19:49, 20 июня 2019
Футбол
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Виктор Цыганков подорожал на 7 миллионов евро / фото: fcdynamo.kiev.ua

Авторитетный портал Transfermarkt обновил данные о стоимости игроков УПЛ.

Цыганков подорожал на 7 миллионов евро. Теперь его стоимость оценивается в 20 миллионов.

В рейтинге самых дорогих игроков чемпионата Украины динамовец обошел игроков "Шахтера": Исмаили (19 миллионов евро), Тете (15 миллионов) и Тайсона (12 миллионов).

Кроме того, Цыганков стал одним из трех самых дорогих украинский футболистов наряду с полузащитником "Манчестер Сити" Александром Зинченко и вингером "Вест Хэма" Андреем Ярмоленко.

Как сообщал УНИАН, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис сделал заявление по возможному трансферу Цыганкова.

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Теги: #Динамо#Виктор Цыганков