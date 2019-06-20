Лидер Динамо стал самым дорогим футболистом УПЛ
19:49, 20 июня 2019Футбол
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Виктор Цыганков также стал одним из трех самых дорогих футболистов Украины.
Виктор Цыганков подорожал на 7 миллионов евро / фото: fcdynamo.kiev.ua
Капитан "Динамо" Виктор Цыганков стал самым дорогим игроком украинской Премьер-лиги.
Авторитетный портал Transfermarkt обновил данные о стоимости игроков УПЛ.
Цыганков подорожал на 7 миллионов евро. Теперь его стоимость оценивается в 20 миллионов.
В рейтинге самых дорогих игроков чемпионата Украины динамовец обошел игроков "Шахтера": Исмаили (19 миллионов евро), Тете (15 миллионов) и Тайсона (12 миллионов).
Кроме того, Цыганков стал одним из трех самых дорогих украинский футболистов наряду с полузащитником "Манчестер Сити" Александром Зинченко и вингером "Вест Хэма" Андреем Ярмоленко.
Как сообщал УНИАН, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис сделал заявление по возможному трансферу Цыганкова.
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