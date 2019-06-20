Лидер Динамо стал самым дорогим футболистом УПЛ

Виктор Цыганков также стал одним из трех самых дорогих футболистов Украины.

Капитан "Динамо" Виктор Цыганков стал самым дорогим игроком украинской Премьер-лиги.

Авторитетный портал Transfermarkt обновил данные о стоимости игроков УПЛ.

Цыганков подорожал на 7 миллионов евро. Теперь его стоимость оценивается в 20 миллионов.

В рейтинге самых дорогих игроков чемпионата Украины динамовец обошел игроков "Шахтера": Исмаили (19 миллионов евро), Тете (15 миллионов) и Тайсона (12 миллионов).

Кроме того, Цыганков стал одним из трех самых дорогих украинский футболистов наряду с полузащитником "Манчестер Сити" Александром Зинченко и вингером "Вест Хэма" Андреем Ярмоленко.

Как сообщал УНИАН, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис сделал заявление по возможному трансферу Цыганкова.