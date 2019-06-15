Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании

Дело передали из суда Лас-Вегаса в Федеральный суд США.

Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об обвинении в изнасиловании американки Кэтрин Майорги в 2009 году.

Об этом сообщает TMZ.

Выяснилось, что дело не закрыто. Майорга отозвала свой иск из суда Лас-Вегаса, штат Невада, чтобы передать его в Федеральный суд США.

Роналду лично получил документы из Федерального суда.

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Юристы Роналду уже ответили на иск своими судебными документами, в которых просят судью изложить свои аргументы, чтобы закрыть дело.

Напомним, осенью прошлого года Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в гостиничном номере Лас-Вегаса в 2009 году после вечеринки в ночном клубе. В том же году девушка обратилась в полицию, но затем, получив от юристов Роналду 375 тысяч долларов, согласилась урегулировать конфликт и не разглашать информацию. Однако в 2018 году расследование по делу было возобновлено после запроса потерпевшей.

Роналду отрицает все обвинения, заявляя, что близость произошла по обоюдному согласию.

УНИАН также сообщал о том, что Роналду стал вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира.