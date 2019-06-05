Дело закрыто: с Роналду сняли обвинения в изнасиловании

Рассмотрение судебного иска в отношении форварда "Ювентуса" прекращено.

Дело по обвинению нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в изнасиловании американки Кэтрин Майорги закрыто.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в мае в суд Лас-Вегаса (США) поступило уведомление о добровольном прекращении разбирательства.

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При этом не сообщается, достигла ли сторона обвинения взаимной договоренности с Роналду или же дело было закрыто после ходатайства истца. Издание обратилось к адвокатам обеих сторон за разъяснениями, однако ответа пока не получило.

Напомним, осенью прошлого года Майорга заявила, что португальский футболист изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В том же году модель обратилась в полицию, но после согласилась урегулировать конфликт и не раскрывать его детали, получив от Роналду 375 тысяч долларов. Однако в 2018 году расследование по делу было возобновлено после запроса потерпевшей.

Португальский футболист публично отрицал все обвинения.

Как сообщал УНИАН, на днях в изнасиловании обвинили бразильского нападающего Неймара.