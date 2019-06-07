Сборная Украины разгромила Сербию в отборе на Евро-2020

Украинская сборная разбила сербов, одержав вторую победу в квалификации на чемпионат Европы.

Сборная Украины в третьем туре отбора на чемпионат Европы-2020 во Львове принимала сборную Сербии. Подопечные Андрея Шевченко одержали разгромную победу.

Украинская сборная провела великолепный первый тайм. Хозяева доминировали, нанесли шестнадцать ударов по воротам и отличились дважды.

В середине тайма дубль оформил Виктор Цыганков. Вингер "Динамо" сперва в касание замкнул передачу Александра Караваева, а затем забил красивым обводящим ударом из-за пределов штрафной.

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На первой минуте второго тайма сборная Украины довела счет до разгромного - Евгений Коноплянка сместился в центр и нанес точный удар в дальний угол.

Сборная Сербии свой первый удар в створ ворот нанесла только на 57-й минуте, а уже через две минуты украинцы забили четвертый мяч - после паса Караваева Роман Яремчук из центра штрафной пробил в нижний угол ворот. Нападающий забил дебютный гол в составе национальной команды.

На этом Украина не остановилась - на 75-й минуте Коноплянка завершил контратаку "желто-синих", оформив дубль.

После трех туров Украина набрала 7 очков и возглавляет группу В. У Сербии - 1 очко после двух матчей.

Отметим, что украинская сборная продолжила серию без поражений на "Арене Львов" - 15 побед и 2 ничьи.

Украина - Сербия - 5:0

Голы: Цыганков, 26, 28, Коноплянка, 46, 75, Яремчук, 59

Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Караваев, Степаненко (Шепелев, 72), Малиновский, Зинченко, Цыганков, Коноплянка (Коваленко, 76), Яремчук (Кравец, 67).

Сербия: Дмитрович, Коларов, Спайич, Миленкович, Костич, Максимович, Ляйич (Фейса, 60), Гачинович, Прийович (Митрович, 53), Тадич, Йович (Лазович, 72).

Свой следующий матч в отборе на Евро-2020 Украина проведет 10 июня, когда будет принимать Люксембург.

УНИАН также сообщал о том, что перед матчем Украина - Сербия украинские, а также хорватские фанаты прошли маршем по Львову.