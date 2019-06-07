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"Путин, прочь": украинские и хорватские фанаты прошли маршем по Львову (видео)

20:17, 07 июня 2019
Футбол
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Марш фанатов во Львове / фото: sport.ua

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Сербия.

К украинским фанатам присоединились также болельщики из Хорватии. Марш прошел при сопровождении полиции.

Болельщики скандировали "Путин, прочь из Украины!", "Украина, Хорватия - братья навсегда", "Натурализации - нет!", пели знаменитый хит "Путин - х***о" и многое другое.

Видео опубликовал сайт Tribuna.com, а также канал Sport.ua на YouTube.

УНИАН также сообщал о том, что игроки сборной Украины оценили шансы в матче против Сербии.

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Теги: #футбол#фанаты#Львов#сборная Украиныпогода во Львове