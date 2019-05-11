Днепр-1 досрочно выиграл Первую лигу и вышел в УПЛ

Днепровский клуб гарантировал себе повышение в классе по итогам 28-го тура Первой лиги.

"Днепр-1" обеспечил себе чемпионство в Первой лиге и путевку в Премьер-лигу.

Досрочно гарантировать повышение в классе "Днепру-1" не помешало даже разгромное поражение в матче против "Прикарпатья" (0:4), так как конкурент днепрян "Металлист-1925" сыграл вничью с "Горняком-Спорт" и потерял теоретические шансы на первое место.

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У "Днепра-1" - 60 очков, команда Дмитрия Михайленко за три тура до финиша чемпионата стала недосягаемой для соперников. У "Волыни", которая занимает второе место - 49 очков, у "Колоса" - 48 очков, а у "Металлиста" - 46 очков и игра в запасе.

"Днепр-1" поднимется в УПЛ напрямую, а клубы, которые займут второе и третье места в стыковых матчах встретятся с десятой и одиннадцатой командами Премьер-лиги.

Напомним, СК "Днепр-1" был основан в 2017 году и за два сезона преодолел путь со Второй лиги Украины в УПЛ.

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