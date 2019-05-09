"Думают, что мы на кокаине": УЕФА проверит игроков Ингульца на допинг перед финалом Кубка Украины
УЕФА возьмет допинг-пробы у игроков "Ингульца" перед финалом Кубка Украины, в котором представитель Первой лиги сыграет с "Шахтером".
Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент "Ингульца" Александр Поворознюк.
Читайте такжеСтало известно, при каких условиях Ингулец сыграет в еврокубках
"А теперь о новости, которая только что пришла на электронную почту "Ингульца". 12 мая в село Владимировка на базу "Ингульца" приезжает комиссия УЕФА для того, чтобы взять выборочно у семи футболистов допинг-контроль", - написал Поворознюк.
Президент "Ингульца" выразил мнение, что "Шахтер" боится его команду:
"Вы представляете, УЕФА приезжает в Петрово. Это же насколько нас нужно бояться, что "Шахтер" думает, что мы тут все живем на кокаинах. Но ничего, переживем и это".
Напомним, финал Кубка Украины состоится 15 мая.
Ранее УНИАН сообщал о том, что президент "Ингульца" пообещал игрокам фантастическую сумму за победу в Кубке Украины.