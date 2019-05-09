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"Думают, что мы на кокаине": УЕФА проверит игроков Ингульца на допинг перед финалом Кубка Украины

15:46, 09 мая 2019
Футбол
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Александр Поворознюк эмоционально отреагировал на грядущий приезд УЕФА / ФК Ингулец

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент "Ингульца" Александр Поворознюк.

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"А теперь о новости, которая только что пришла на электронную почту "Ингульца". 12 мая в село Владимировка на базу "Ингульца" приезжает комиссия УЕФА для того, чтобы взять выборочно у семи футболистов допинг-контроль", - написал Поворознюк.

Президент "Ингульца" выразил мнение, что "Шахтер" боится его команду:

"Вы представляете, УЕФА приезжает в Петрово. Это же насколько нас нужно бояться, что "Шахтер" думает, что мы тут все живем на кокаинах. Но ничего, переживем и это".

Напомним, финал Кубка Украины состоится 15 мая.

Ранее УНИАН сообщал о том, что президент "Ингульца" пообещал игрокам фантастическую сумму за победу в Кубке Украины.

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Теги: #Шахтер#Кубок Украины#Ингулец