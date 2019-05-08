Составлен уникальный рейтинг: Шевченко вошел в число топ-игроков за последние 25 лет

В рейтинг британского издания FourFourTwo был включен 101 футболист.

Футбольное издание «FourFourTwo» в свежем выпуске журнала назвало список лучших игроков за последние 25 лет.

В рейтинг был включен 101 футболист. Украинец Андрей Шевченко занял в нем 52-ю позицию, сообщает Footboom.

«Футбол выбрал меня. Судьба подтолкнула меня в сторону этого вида спорта, и именно поэтому я здесь сегодня. Я должен был стать футболистом. Мне всегда говорили, что терпение – это лучшая из добродетелей. Вы будете достигать своих целей до тех пор, пока вы будете очень усердно работать», – процитировало издание слова Шевченко.

Топ-10 рейтинга лучших футболистов мира за последние 25 лет:

1. Лионель Месси

2. Криштиану Роналду

3. Зинедин Зидан

4. Роналдо

5. Роналдиньо

6. Тьерри Анри

7. Хави

8. Андрес Иньеста

9. Паоло Мальдини

10. Роберто Баджо

Как сообщал УНИАН, британские журналисты назвали Андрея Шевченко худшим нападающим в истории "Челси".