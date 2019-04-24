Кто выиграет всеукраинское дерби: анонс матча Динамо - Шахтер

Победа как воздух необходима киевлянам для сохранения интриги в борьбе за "золото".

В среду, 24 апреля в рамках 25-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге состоится встреча грандов - "Динамо" примет у себя дома "Шахтер".

Игра состоится на столичном спорткомплексе "Олимпийский", который едва успел остыть от политических баталий кандидатов в президенты Украины. Кстати, слоган, приобретший народную популярность - "Стадион, так стадион!" - также использовало и "Динамо" при раскрутке дуэли с "Шахтером".

Напомним, это будет уже 186-й официальный поединок между динамовцами и горняками за всю историю существования двух клубов (первая игра состоялась в далеком 1936-м). Заметное преимущество в статистике взаимоотношений - у представителей Киева.

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Однако сегодня все исторические расклады не будут иметь большого значения - в первую очередь, встречаются два лидера чемпионата Украины, главные претенденты на "золото". "Шахтер" занимает место во главе турнирной таблицы, "Динамо" - в роли отстающей команды, которую отделяют от фаворита турнира 7 очков. Победа "Шахтера" и даже ничья фактически будут означать досрочное завоевание горняками очередного титула.

С прогнозом букмекеров на матч "Динамо" - "Шахтер" можно ознакомиться тут.

Стоит добавить, что и киевляне, и донетчане не смогут задействовать всех сильнейших игроков. Киевляне уже долгое время вынуждены обходиться без Пиварича, Дуэлунда, Беседина и "зимнего" новичка команды Соля. "Шахтеру" не сможет помочь находящийся в лазарете Марлос, также вне игры находятся Малышев и Тотовицкий, зато есть шанс увидеть в деле вернувшегося в строй Коваленко.

"Динамо" в этом поединке победа нужна как воздух, а это значит, что появится возможность увидеть качественный и по-настоящему бескомпромиссный футбол.

Ранее УНИАН сообщал, где можно смотреть поединок "Динамо" - "Шахтер".