Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Премьер-лиги

Гранды украинского футбола встретятся в 25-м туре чемпионата Украины.

24 апреля в рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги встретятся лидеры турнира "Динамо" и "Шахтер". Матч пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Букмекеры не смогли назвать фаворита матча. На победу "Динамо" и "Шахтера" дается одинаковый коэффициент - 2,65. На то, что матч завершится вничью - 3,40.

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На то, что "Динамо" не проиграет (победит или сыграет вничью) букмекеры дали коэффициент 1,48. С аналогичным коэффициентом можно поставить и на "Шахтер".

Также букмекеры считают, что в матче, вероятно, не будет забито много мячей - коэффициент 1,79 на "тотал меньше 2,5 голов" при коэффициенте 2,09 на "тотал больше 2,5 голов".

Напомним, в текущем сезоне команды встречались уже четыре раза. В Суперкубке Украины и матче первого круга УПЛ "Динамо" одержало победу со счетом 1:0, во втором круге чемпионата "Шахтер" выиграл со счетом 2:1, а в четвертьфинале Кубка Украины после ничьей в основное время (1:1) "горняки" выиграли в серии пенальти (4:3).

В турнирной таблице УПЛ "Шахтер" на данный момент опережает "Динамо" на 7 очков.

УНИАН также сообщал о том, сколько стоят билеты на матч "Динамо" - "Шахтер".