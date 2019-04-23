Динамо - Шахтер: где смотреть матч Премьер-лиги

24 апреля в рамках 25-го тура чемпионата Украины на "Олимпийском" пройдет всеукраинское дерби.

В рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги 24 апреля в Киеве встретятся гранды украинского футбола. Главное дерби страны пройдет на "Олимпийском".

В прямом эфире транслировать матч "Динамо" - "Шахтер" будет телеканал "2+2".

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Битва грандов украинского футбола начнется в 18.30.

Напомним, после 24-го тура "Шахтер" опережает "Динамо" в турнирной таблице на 7 очков - 63 у "горняков", 56 у киевлян.

В рамках УПЛ в текущем сезоне команды обменялись домашними победами - 1:0 в пользу "Динамо" в матче первого круга в Киеве и 2:1 в пользу "Шахтера" во втором круге в Харькове.

УНИАН также опубликовал прогноз букмекеров на матч "Динамо" - "Шахтер".