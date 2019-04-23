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"Стадион, так стадион": Динамо оригинально пригласило болельщиков на игру с Шахтером

00:29, 23 апреля 2019
Футбол
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НСК "Олимпийский" примет матч лидеров УПЛ "Динамо" - "Шахтер" / ФК "Динамо"

На официальной странице столичного клуба в Facebook появился постер предстоящего матча грандов, который сопровождается подписью "Стадион, так стадион!"

Как сообщал УНИАН, поединок 25-го тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер" пройдет в среду, 24 апреля в Киеве, на НСК "Олимпийский".  

Напомним, накануне главный агроном НСК "Олимпийский" прокомментировал, как скажется на подготовке арены к матчу проведение президентских дебатов между Порошенко и Зеленским.

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Теги: #НСК Олимпийский#матч Динамо Шахтер#Динамо Киевпогода в Киеве