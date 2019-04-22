Динамо - Шахтер: общая статистика дуэлей за всю историю противостояний

Первая дуэль команд состоялась в далеком 1936 году.

Накануне очередной встречи грандов украинского футбола «Динамо» и «Шахтера» интересно взглянуть на историю и статистику противостояния лучших команд Украины. За более чем 80-летнюю историю поединков динамовцев и горняков преимущество на стороне "бело-синих". Об этом сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

Первый очный матч команды провели в далеком 1936 году, когда киевляне на стадионе им. Постышева (ныне – стадион «Шахтер») в Сталино (ныне – Донецк) в товарищеском поединке обыграли местный «Стахановец» (ныне – «Шахтер») со счетом 3:0.

Читайте такжеМатч Динамо - Шахтер: президентские дебаты прошли безболезненно для поля НСК "Олимпийский"

Интересный факт: автором первого гола в дуэлях этих двух команд стал нападающий «Динамо» Макар Гончаренко, который в 1942 году, в составе столичной команды «Старт», бок-о-бок с другими динамовцами, в Киеве примет участие в легендарном матче в окуупированном Киеве, который позже окрестили «матчем смерти».

Предстоящий матч, по различным подсчетам, является 186-м (официальным) или 210-м (с учетом товарищеских) между «Динамо» и «Шахтером» за историю этих команд.

Общая статистика противостояния «Динамо» и «Шахтера»:

Всего матчей – 185 матчей

Побед «Динамо» - 85

Побед «Шахтера» - 55

Ничьих - 45

Разница мячей – 256:209

Дуэли в чемпионате Украины:

Всего – 59 матчей

Победы «Динамо» - 24

Победы «Шахтера» - 20

Ничьи - 15

Разница мячей – 77:69

Напомним, в ближайшую среду на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится принципиальное "всеукраинское" дерби - "Динамо" - "Шахтер". На данный момент за восемь туров до конца чемпионата киевляне отстают от главного конкурента на 7 очков.

Как сообщал УНИАН, стало известно, на кого ставят букмекеры в битве динамовцев и горняков.