Динамо - Шахтер: видео матча Премьер-лиги

В Киеве прошел матч грандов украинского футбола.

24 апреля прошел центральный матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу и один из центральных поединков сезона - в Киеве на НСК "Олимпийский" встречались лидеры УПЛ "Динамо" и "Шахтер".

Читайте такжеДинамо - Шахтер: видеообзор матча

Матч завершился вничью - 0:0.

В концовке встречи "Шахтер" мог вырвать победу, но Денис Бойко среагировал на удар Жуниора Мораеса с пенальти.

"Динамо" не удалось вернуть интригу в чемпионскую гонку - после этого матча киевлян по-прежнему отделяет от лидирующих "горняков" 7 очков.



УНИАН также сообщал о том, что на просмотр в "Динамо" прибыл 190-сантиметровый нигериец.