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Динамо - Шахтер: видео матча Премьер-лиги

20:30, 24 апреля 2019
Футбол
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Динамо и Шахтер встречались в 25-м туре УПЛ / фото: ФК Шахтер

24 апреля прошел центральный матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу и один из центральных поединков сезона - в Киеве на НСК "Олимпийский" встречались лидеры УПЛ "Динамо" и "Шахтер".

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Матч завершился вничью - 0:0.

В концовке встречи "Шахтер" мог вырвать победу, но Денис Бойко среагировал на удар Жуниора Мораеса с пенальти. 

"Динамо" не удалось вернуть интригу в чемпионскую гонку - после этого матча киевлян по-прежнему отделяет от лидирующих "горняков" 7 очков.

УНИАН также сообщал о том, что на просмотр в "Динамо" прибыл 190-сантиметровый нигериец.

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Теги: #Динамо#Шахтер#УПЛ#чемпионат Украиныпогода в Киеве