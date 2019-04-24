Динамо - Шахтер: видео матча Премьер-лиги
20:30, 24 апреля 2019Футбол
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В Киеве прошел матч грандов украинского футбола.
Динамо и Шахтер встречались в 25-м туре УПЛ / фото: ФК Шахтер
24 апреля прошел центральный матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу и один из центральных поединков сезона - в Киеве на НСК "Олимпийский" встречались лидеры УПЛ "Динамо" и "Шахтер".
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Матч завершился вничью - 0:0.
В концовке встречи "Шахтер" мог вырвать победу, но Денис Бойко среагировал на удар Жуниора Мораеса с пенальти.
"Динамо" не удалось вернуть интригу в чемпионскую гонку - после этого матча киевлян по-прежнему отделяет от лидирующих "горняков" 7 очков.
УНИАН также сообщал о том, что на просмотр в "Динамо" прибыл 190-сантиметровый нигериец.
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