Марлос вернется на поле к следующим матчам сборной Украины
16:21, 22 апреля 2019Футбол
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Восстановление бразильского украинца идет с опережением графика.
Марлос восстанавливается после травмы / фото: facebook.com/fcshakhtar
Полузащитник "Шахтера" Марлос, который перенес операцию на паховых кольцах, сможет помочь сборной Украины в ближайших матчах.
Об этом сообщает zbirna.com.
Отмечается, что восстановление Марлоса идет с опережением графика. Футболист уже занимается в тренажерном зале и примерно через две недели приступит к тренировкам с мячом.
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Ожидается, что натурализованный украинец еще успеет сыграть в чемпионате Украины до его завершения и набрать форму к матчам сборной.
Подопечные Андрея Шевченко ближайшие матчи отбора Евро-2020 проведут в начале лета - 7 июня Украина примет Сербию, а 10 июня - Люксембург.
На счету Марлоса 12 матчей в футболке сборной Украины.
УНИАН также сообщал о том, что Евгений Коноплянка получил травму на тренировке "Шальке".
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