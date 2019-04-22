Марлос вернется на поле к следующим матчам сборной Украины

Восстановление бразильского украинца идет с опережением графика.

Полузащитник "Шахтера" Марлос, который перенес операцию на паховых кольцах, сможет помочь сборной Украины в ближайших матчах.

Об этом сообщает zbirna.com.

Отмечается, что восстановление Марлоса идет с опережением графика. Футболист уже занимается в тренажерном зале и примерно через две недели приступит к тренировкам с мячом.

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Ожидается, что натурализованный украинец еще успеет сыграть в чемпионате Украины до его завершения и набрать форму к матчам сборной.

Подопечные Андрея Шевченко ближайшие матчи отбора Евро-2020 проведут в начале лета - 7 июня Украина примет Сербию, а 10 июня - Люксембург.

На счету Марлоса 12 матчей в футболке сборной Украины.

УНИАН также сообщал о том, что Евгений Коноплянка получил травму на тренировке "Шальке".