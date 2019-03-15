Позор киевского Динамо в матче с Челси (фотогалерея)

Киевляне в игре с лондонским клубом потерпели самое крупное поражение на домашнем стадионе в истории своих выступлений в еврокубках

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