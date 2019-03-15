цей матеріал доступний українською

Позор киевского Динамо в матче с Челси (фотогалерея)

12:20, 15 марта 2019
Футбол
235 0
УНИАН

Команда проиграла лондонскому Челси в матче Лиги Европы со счетом 0:5.

Самые яркие моменты игры в фоторепортаже УНИАН.

  

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Динамо - Челси: решающая битва
Теги: #футбол#Лига Европы#Челси#Динамо Киев#еврокубки