Иван Редкач проведет свой 30-й бой / фото boxingscene.com

Украинский боксер Иван Редкач встретится в ринге с экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом (25-1, 21 KO).

Бой официально утвержден, сообщает официальный сайт компании Triller Fight Club.

Читайте такжеБоксер Беринчик возвращается в ринг: объявили имя соперника и дату боя

Поединок состоится 17 апреля в Атланте. Он пройдет в андеркарте боя Джейка Пола против Бена Аскрена.

Прогрейс владел поясами WBC и WBA, но потерял их в 2019 году в бою против Джоша Тэйлора.

Иван Редкач: карьера и скандалы

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь