Иван Редкач проведет бой против Реджиса Прогрейса.

Украинский боксер Иван Редкач встретится в ринге с экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом (25-1, 21 KO).

Бой официально утвержден, сообщает официальный сайт компании Triller Fight Club.

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Поединок состоится 17 апреля в Атланте. Он пройдет в андеркарте боя Джейка Пола против Бена Аскрена.

Прогрейс владел поясами WBC и WBA, но потерял их в 2019 году в бою против Джоша Тэйлора.

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Редкач провел на профи-ринге 29 боев, одержал 23 победы, 5 раз проиграл при одной ничьей.

В своем предыдущем поединке 25 января 2020-го он проиграл Дэнни Гарсии. При этом украинец во время боя укусил соперника.

За пределами ринга Редкач известен своими выпадами в адрес Василия Ломаченко и Александра Усика. Он неоднократно высказывался в их сторону, в частности, называл их религиозность "пафосом и наигранностью". Также Редкач рассказывал о том, что у него был конфликт с Ломаченко в церкви.

Редкач также попадал в ряд других историй. Например, в 2018 году он разгневал сети своим постом со словами "Украина + Россия = дружба".

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Автор: Антон Дударь