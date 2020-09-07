Украинский боксер Иван Редкач заявил, что чемпион мира Василий Ломаченко толкнул его в церкви.
Об этом Редкач сообщил в Instagram.
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По словам Редкача, он встретил Ломаченко в одной из церквей Лос-Анджелеса.
"Прийдя сегодня с семьей в церковь, я встретил там Василия с его командой. Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек, каким себя позиционирует Василий, со словами "ты че, бл*, попутался", оттолкнул меня двумя руками и еще попросил остаться здесь и сейчас, и ждать его на разборки, мол, ему есть мне что предъявить", - написал Редкач.
"В церкви, в присутствии моей жены и сына, в присутствии других верующих ты руками машешь и эмоции свои не контролируешь. Что же тебя так задело? Ты по каким понятиям вообще живешь? Точно не по Божьим, не по человеческим, не по спортивным. Ты не меня в данном случае унизил, а отца своего, я не думаю, что он так тебя воспитывал и тренирует, чтобы ты и в его присутствии руками и языком в церкви махал", - добавил боксер.
Редкач также предположил, что Ломаченко не под силу реагировать на критику в соцсетях:
"Если ты не умеешь реагировать на критику в соцсетях, удались и выдохни. Видимо, тебе не под силу это".
"Похоже на то, что в Украине любой, кто не так посмотрел на Васю или не то сказал, получает звездный пендель от Василия лично. Поэтому там как бы культ одного боксера", - также отметил Редкач.
В комментариях боксер отметил, что Ломаченко подарил храму свою икону "от русского народа". А на улице он с чемпионом мира не встретился:
"Я вышел на улицу, его не было, стоял Дима Митрофанов. Сказал ему "пока" и уехал. Мне зачем патриарха ждать?".
Другой украинский боксер Тарас Шелестюк в комментариях написал:
"Зная Васю, такой вариант вполне вероятен".
Редкач - Ломаченко: история конфликта
- Конфликт между боксерами разгорелся в марте после того, как Редкач в сети высмеял призыв Ломаченко к христианам рисовать кресты на дверях оливковым маслом.
После этого стало известно, что Ломаченко заблокировал Редкача в социальных сетях.
В мае Редкач высказался о религиозности Ломаченко и Александра Усика, заявив, что "большинство их православных высказываний не имеют никакого смысла".
Позже Редкач вызвал Ломаченко на бой, опубликовав коллаж с Владимиром Путиным.
Ломаченко публично не комментировал конфликт с Редкачем.
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