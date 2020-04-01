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"Viva Stalin": Усик угодил в скандал с фотографией в поддержку Сталина

12:40, 01 апреля 2020
Бокс
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Александр Усик / REUTERS

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Facebook-сообщество "Баба і кіт" опубликовало архивный снимок, на котором украинский боксер стоит с друзьями возле стены. На ней написано "Viva Stalin", а также изображены серп и молот.

Публикация собрала сотни комментариев с критикой спортсмена.

"Голова потрібна, щоб нею їсти і тримати удари", "Усик одержал очередную победу над здравым смыслом", "Хватит смеяться над боксерами, их постоянно бьют по голове", - пишут пользователи соцсети.

facebook.com/babaandkit

Как сообщал УНИАН, ранее Усик рассказал о своем "спортивном карантине".

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