"Viva Stalin": Усик угодил в скандал с фотографией в поддержку Сталина

Архивное фото появилось в сети Facebook и вызвало негативную реакцию части пользователей.

В сети появилось фото бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, которое вызвало бурю эмоций у пользователей.

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Facebook-сообщество "Баба і кіт" опубликовало архивный снимок, на котором украинский боксер стоит с друзьями возле стены. На ней написано "Viva Stalin", а также изображены серп и молот.

Публикация собрала сотни комментариев с критикой спортсмена.

"Голова потрібна, щоб нею їсти і тримати удари", "Усик одержал очередную победу над здравым смыслом", "Хватит смеяться над боксерами, их постоянно бьют по голове", - пишут пользователи соцсети.

Как сообщал УНИАН, ранее Усик рассказал о своем "спортивном карантине".